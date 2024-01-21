منتخب اليد يلعب على «السابع» في «الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



يلعب منتخب كرة اليد على المركز السابع، في البطولة الآسيوية المقامة حالياً بالبحرين والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بعد خسارته أمام إيران 25-22، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى بالدور الرئيس، وينتظر الرابع في المجموعة الثانية، بينما يلعب إيران على المركز الخامس، بعدما جاء في المركز الثالث في المجموعة.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 13-10، إلا أنه لم يحافظ على الأفضلية في الشوط الثاني، وهو السيناريو الذي تكرر في مباراتي قطر واليابان، حيث تقدم في الشوط الأول، وخسر المباراتين مع النهاية.