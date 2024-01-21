الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين تبدأ الاثنين



أبوظبي (الاتحاد)



تبدأ في الساعة التاسعة صباح الاثنين، الفترة الثانية «الشتوية»، لتسجيل اللاعبين للموسم الحالي، وتمتد حتى 21 فبراير المقبل.

ويحق للأندية خلال الفترة الشتوية تسجيل اللاعبين في الفريق الأول بأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى، وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب.

الجدير بالذكر أن الفترة الأولى للتسجيل «الصيفية» كانت من 2 يوليو إلى 21 سبتمبر 2023، وبلغت معاملات الأندية خلال تلك الفترة 1715 معاملة، وزعت ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.