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الرياضة

نهيان بن مبارك يشهد دوري الكريكيت

نهيان بن مبارك يشهد دوري الكريكيت
21 يناير 2024 16:49

دبي (الاتحاد) 

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، ثاني مواجهات النسخة الثانية من بطولة دوري الإمارات للكريكيت المقامة على كأس موانئ دبي العالمية، والتي جرت باستاد دبي الدولي، بحضور جماهيري كبير، كما حضر المباراة، الفنان والمنتج الفني الهندي الشهير شاروخان، وأعضاء مجلس الإمارات للكريكت، وممثلو الاتحاد الدولي، واللجنة المنظمة، وممثلو الشركات الراعية.
وشهدت المباراة فوزاً كاسحاً لفريق «دبي كابيتال» على «إم آي الإمارات»، وأكدت تميز نجوم «دبي كابيتال»، وأظهرت إمكانياتهم الكبيرة في المنافسة على لقب الموسم الثاني.
واستهل «عمالقة الخليج» حامل اللقب، مشواره بالفوز على «الشارقة ووريورز» في الافتتاح، ويشارك في البطولة 6 فرق محترفة تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، وهي من البطولات ذات التصنيف الأول في الأجندة الدولية. 
تشهد البطولة التي تقام في أبوظبي ودبي والشارقة 34 مباراة، ويحصل الفائز بلقب الموسم الثاني من بطولة «موانئ دبي العالمية» على جائزة 700 ألف دولار، بجانب جوائز مالية كبيرة لجميع الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية، وجوائز أخرى للاعبين المميزين، بالإضافة إلى جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة بالبطولة بقيمة 1500 دولار.

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
الكريكيت
موانئ دبي
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