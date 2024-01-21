الوصل والجزيرة يكملان عقد «البلاي أوف» في الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



لحق الوصل «الثالث» والجزيرة «الرابع»، بفريقي شباب الأهلي شباب الأهلي «المتصدر» وبني ياس «الوصيف»، في التأهل إلى المرحلة الثانية لدوري الرجال للكرة الطائرة «البلاي أوف»، بنهاية «الجولة 13» وقبل الأخيرة في الدور الأول، والتي شهدت فوز «الإمبراطور» على بني ياس 3-2، و«فخر أبوظبي» أمام ضيفه العين 3-0، فيما عزز «الفرسان» أفضليته بالتفوق على النصر 3-1، وحقق عجمان الفوز أمام حتا 3-2.

وحقق الوصل فوزه الثامن في الدوري على حساب بني ياس 3-2، بنتائج الأشواط «14- 25,19- 25,26- 24,25- 20,15- 12»، وتمسك الجزيرة بمركزه الرابع محققاً فوزه «السابع» أمام ضيفه العين 3- 0 بنتائج الأشواط «25- 17,26- 24,25- 20»، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة، متفوقاً على منافسيه المباشرين العين «الخامس» برصيد 6 انتصارات و20 نقطة، والنصر السادس من 6 انتصارات برصيد 18 نقطة، مقابل انتصارات لعجمان قبل الأخير، وانتصار وحيد لحتا «الأخير».

ويقام دوري الرجال في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة على المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.