أسرار «التراشق» بين دي بول وفينيسيوس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية النقاب عما دار بين الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، ومتوسط الميدان الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد، خلال مباراة «الديربي» بين فريقيهما في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل «الروخي بلانكوس»، وانتهت بفوز «الأتليتي» 4-2.

وقالت الصحيفة إن «مباراة جانبية» دارت بين اللاعبين أثناء سير المباراة، حيث تبادلا التراشق بالكلمات، ويبدو أن دي بول كان هو الفائز بهذه المباراة «الكلامية»، مثلما فاز فريقه بالمباراة «الكروية».

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس أشار إلى شعار نادي ريال مدريد على صدر قميصه، قائلاً: أنا ألعب للنادي الملكي، فمن أنت؟، ورد عليه دي بول قائلاً: أنا فزت بكأس العالم وليس أنت!

وشددت الصحيفة على أن هذين النجمين تنتظرهما «مباراة جانبية» جديدة، عندما يلتقي فريقاهما مرة أخرى في «ديربي جديد» في «الليجا»، وهذه المرة سيكون في ملعب «السانتياجو برنابيو» معقل «الميرنجي».

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد هو النادي الوحيد الذي فاز على «الريال» هذا الموسم، والمحصلة الآن هي فوزان لـ «الأتليتي»، أحدهما في الدوري، والثاني في كأس ملك إسبانيا، بينما حقق «الريال» فوزاً واحداً في السوبر الإسباني الذي أقيم بالرياض عاصمة السعودية.