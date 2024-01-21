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الرياضة

«إم 7» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«إم 7» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
21 يناير 2024 19:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
توج الصقر «إس 94» لفريق «إم 7» بطلاً لشوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة الشيوخ، في افتتاح منافسات اليوم العاشر من بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، واقتنص بطل هذا الشوط اللقب بعد منافسة كبيرة مع «3» لفريق «إف 3 إس»، الذي حل في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «إس 312» لـ«إم 7».
واقتنص «ترشيح» لفريق «إف 3» لقب شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ فئة الشيوخ، وحل وصيفاً «جي إس 092» للفريق نفسه، فيما كان المركز الثالث من نصيب «إس 25» لفريق النيف.
وواصلت طيور فريق «إم 7» التميز في عاشر أيام البطولة الأكبر، حيث توج «إس277» بلقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين فرخ لفئة الشيوخ، وجاء «إس 55» للظفرة فالكون وصيفاً، فيما احتل «إس إس 9» لفريق «إم 7» أيضاً المركز الثالث.
وفي شوط التلواح الأول للجير شاهين - جرناس كان اللقب من نصيب فريق الظفرة عن طريق الطير «إس 92»، فيما واصل فريق «إم 7» التألق واحتل المركزين الثاني والثالث في هذا الشوط عن طريق «7» و«مذهل» على الترتيب.
واقتنص «إس 81» لفريق الظفرة فالكون لقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين جرناس، فيما كانت الوصافة من نصيب «3» لفريق «إف 3» وحل ثالثاً «بي 30» لفريق «واي إل إس»،
وتتواصل غداً الاثنين منافسات البطولة باستكمال أشواط فئة الشيوخ التي تتضمن 5 أشواط؛ ثلاثة للجير قرموشة - فرخ، وشوطين للجير قرموسة - جرناس، كما يقام شوطا الجير قرموشة فرخ والجير قرموشة جرناس للعامة الهواة.

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