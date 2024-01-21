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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يقبض على قمة «الدولية الرباعية»

أحمد فوزي سجل الهدف الأول لمنتخبنا أمام السعودية (الاتحاد)
22 يناير 2024 01:06

معتصم عبدالله (دبي)

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تصدر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، ترتيب البطولة الودية الدولية الرباعية، بفوزه على السعودية 2-0، في الجولة الأولى، على ملعب «ذياب عوانة»، بمقر اتحاد الكرة، في منطقة الخوانيج بدبي، وشهدت المباراة الثانية فوز العراق الأولمبي على مصر 1-0.
واعتلى «الأبيض الأولمبي» الذي نجح في تخطي «الأخضر»، بفضل هدفي أحمد فوزي وحازم محمد، ترتيب البطولة، بفارق هدف أمام «أسود الرافدين» الفائز بدوره على مصر بهدف لاعبه هلو فائق في الدقيقة 90، وبقي «الأخضر» و«الفراعنة» من دون رصيد. 
وشهدت المباراة الأولى لمنتخبنا، احتفال حازم محمد بالتسجيل، في ظهوره الرسمي الأول مع «الأبيض الأولمبي»، ويستعد منتخبنا لمواجهة العراق في الساعة السابعة مساء غد على ذات الملعب في الجولة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الأولى السعودية ومصر، فيما تشهد الجولة الثالثة من البطولة السبت المقبل لقاء «الأبيض الأولمبي» مع مصر، والعراق مع السعودية.
وتعد المشاركة في البطولة الودية الدولية الحالية، المحطة قبل الأخيرة ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي»، بجانب السعودية والعراق، لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، وبحيث تضم كل منها 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

الأبيض الأولمبي
البطولة الودية الدولية
السعودية
العراق
مصر
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