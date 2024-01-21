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الرياضة

لبنان أمام «خيار واحد» في مواجهة طاجيكستان

لبنان أمام «خيار واحد» في مواجهة طاجيكستان
22 يناير 2024 01:06

الدوحة (أ ف ب)

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تبدو المعادلة واضحة أمام المنتخب اللبناني، عندما يلتقي نظيره الطاجيكي، اليوم، على استاد بن حمد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، من أجل تحقيق الفوز وتعزيز آماله بنسبة كبيرة في تحقيق تأهل غير مسبوق إلى الدور الثاني، لأن أي نتيجة أخرى تعني العودة إلى الديار كما فعل في مشاركتيه السابقتين. ويتطلع منتخب «الأرز» في مشاركته القارية الثالثة بعد نسختي 2000 و2019، إلى بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
واستهل فريق المدرب المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش البطولة بخسارة أمام قطر المضيفة بثلاثية نظيفة في لقاء الافتتاح، ثم تعادل مع نظيره الصيني سلباً.
وضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة، بعدما جمع ست نقاط كاملة قبل مواجهة نظيره الصيني الثاني «نقطتين»، وجاء الطاجيكي ثالثاً بنقطة بفارق الأهداف أمام اللبناني الرابع. وسيضمن الفوز اللبناني في المباراة الأخيرة التأهل إلى الدور الثاني، شرط تعثر الصين أمام قطر، أما في حال فوز الصين، فإن الأمور ستتأجل إلى نهاية الدور الأول إذ من الممكن جداً نيل إحدى البطاقات الأربع المخصصة لأفضل المنتخبات في المركز الثالث، أما في حال التعثر، فهذا سيعني إلى حد كبير انتهاء المهمة في الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات. وسيفتقد المنتخب اللبناني لمدافعه نور منصور بعد تعرضه للإصابة في المباراة السابقة، وبذلك تكون لعنة الإصابات حرمت لبنان من لاعب مهم إضافي، إذ قبل كأس آسيا كان خسر جهود المهاجمين كريم درويش وزين فران لإصابتين في الركبة، ومن ثم اضطر فيليكس ملكي إلى مغادرة البعثة بسبب إصابة عضلية، بينما لا يزال جهاد أيوب الذي يتدرب منفرداً، غير قادر على المشاركة في المباريات للسبب عينه. ويعد المنتخب الطاجيكي الذي يقوده المدرب الكرواتي بيتار شيجرت، أحد أكثر الفرق تطوراً في السنوات الأخيرة، ما سمح له بالمشاركة في البطولة القارية للمرة الأولى، وقد انتزع تعادلاً في الجولة الأولى مع الصين، ثم خسر بصعوبة أمام قطر بهدف نظيف. وينشد المنتخب القطري صاحب الضيافة وحامل اللقب الذي ضمن صدارة المجموعة، تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال تحقيق فوزه الثالث عندما يواجه نظيره الصيني على استاد خليفة، كما أنه يسعى إلى تحقيق فوزه العاشر توالياً في البطولة القارية، علماً بأنه فاز في مبارياته السبع في النسخة الماضية في الإمارات في طريقه إلى التتويج بباكورة ألقابه، بالإضافة إلى فوزين في النسخة الحالية على لبنان وطاجيكستان.

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