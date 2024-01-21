«أبوظبي إكستريم» تختتم منافساتها ب «نجاح مبهر»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الإمارات لدى دولة قطر، والشيخ محمد بن عيسى بن زايد آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، اختتمت النسخة الثانية من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 2) منافساتها في «مبادلة أرينا» في أبوظبي.

وحقَّقت البطولة التي تأتي بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، نجاحاً باهراً، وحصدت اهتماماً كبيراً من الصحافة المحلية والعالمية، ولاقت تفاعلاً غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكَّد الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته البطولة مدى نجاح النسخة الأولى، لاسِيَّما في ظل الأسماء الكبيرة للاعبين المشاركين، والقواعد الفريدة، والتنظيم غير المسبوق في عالم الرياضات القتالية، حيث أثمر هذا النجاح عن تحقيق أهداف اللجنة المنظمة الرامية إلى الترويج للبطولة على مستوى العالم، وتمكين مشاركة رياضيين من جنسيات متعددة.

وأبرزت هذه البطولة مدى استعداد أبوظبي، عاصمة الجو جيتسو العالمية، للذهاب بعيداً في تطوير هذه الرياضة، وتعزيز انتشارها عالمياً.

وتميَّزت النسخة الثانية من البطولة بتنوُّع أكبر في الجنسيات المشاركة، فضلاً عن تعزيز الوجود العربي والإماراتي. وسجَّلت 14 نزالاً قوياً بمشاركة نخبة تضمُّ 28 رياضياً ورياضيةً من مختلف أنحاء العالم؛ حيث أُقيمت 7 نزالات جو جيتسو، و7 نزالات جرابلينج، ضمن 5 نزالات تمهيدية، و5 نزالات في البطاقة الرئيسية، و4 نزالات رئيسية.

وقال عبد المنعم الهاشمي: «سعداء بردود الأفعال الواسعة عن نجاح النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) والتي مثَّلت إضافة مهمة إلى بطولاتنا المحلية والعالمية، وأصبحت محط أنظار عشّاق الجو جيتسو والجرابلينج والفنون القتالية من مختلف أنحاء العالم، وتم إطلاق هذه البطولة في الأساس من أجل تقديم منتج إماراتي جديد في عالم الفنون القتالية المختلطة ليمنح الرياضيين فرص الظهور على واحدة من أقوى المنصات، واللعب داخل قفص، لما في ذلك من متعة وإثارة وتجربة جديدة حافلة بالتشويق، خاصة في ظل مشاركة نخبة من المصارعين المتميِّزين في أوزانهم على المستوى العالمي».

وتابع: «مثَّلت هذه النسخة فصلاً آخر من التميُّز، وتفرَّدت بأسلوب خاص في تنظيم النزالات، وعكست قدرة أبوظبي وتفوقها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، ومن هنا أتوجَّه بالشكر إلى فريق العمل الذي اجتهد في تقديم حدث مميَّز نفتخر به جميعاً، سواء من خلال الاستعدادات والتحضيرات أو اختيار نخبة اللاعبين العالميين، كما أشكر الرياضيين المشاركين والجهات الشريكة والراعية وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث».

وختم: «العمل سيتواصل من الآن للإعداد والتجهيز للنسخة القادمة التي ستُقام في البرازيل، يوم 2 مارس المقبل، بالتعاون مع شركاء جدد، لمواصلة النجاح وتحقيق المستهدفات التي انطلقت البطولة من أجلها، خاصة في ظل مشاركة عدد من أبطال الإمارات في النسختين السابقتين، وتقديمهم مستويات جيّدة، الأمر الذي سنحرص عليه أيضاً في النُسَخ المقبلة».

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو اللجنة المنظِّمة ومنظم النزالات الرسمي لبطولة «أبوظبي إكستريم»: يسرُّنا هذا النجاح الذي حققته البطولة في نسختيها الافتتاحية والثانية، وحرصنا على أن تكون بأبهى حُلَّة، وتتضمَّن مجموعة مميَّزة من الرياضيين في «نزالات بالبدلة» و«من دون البدلة»، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على الحفاظ على نزالات الجو جيتسو التقليدية بالتوازي مع تطوير هذه الرياضة والارتقاء بها. ونعتزم استكمال هذه الجهود، وتحقيق مزيد من النجاحات في النسخة المقبلة، المقرر تنظيمها في البرازيل.

وتمكَّن الأميركي ألجامين سترلينج الذي يحفل سجله بـ23 انتصاراً، من تحقيق فوز ساحق على مواطنه تشيس هوبر، صاحب الـ13 انتصاراً في مختلف البطولات العالمية، في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة وزن الولتر، وقدَّم اللاعبان أداءً رائعاً أمتع الحضور مع المستويات القوية والمهارات المميَّزة لكليهما؛ حيث شكَّل هذا النزال مسك ختام هذه البطولة العالمية الفريدة.

وقال سترلينج: «كانت تجربة رائعة، وتسرُّني العودة والمشاركة في النزالات هنا في أي وقت، وقد بذلت جهدي لتقديم عرض مشوِّق للحضور؛ واستفدت كثيراً من خبرتي في النزال داخل القفص، وحظيت بفرصة اختبار مهاراتي في الجرابلينج أمام خصم قوي».

وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات الجو جيتسو فئة الوزن المتوسط، فوزاً كبيراً للبرتغالي برونو ليما، الفائز بذهبية «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2023»، على البرازيلي مانويل ريبامار، الذي حقق ألقاباً عدة في بطولات «أبوظبي جراند سلام». وقال ليما عقب الفوز: «نجحت طوال النزال في منع خصمي من السيطرة في أي وضعية، وأعتقد أنني لم أتمكَّن من الحصول على إخضاع بسبب انتهاء وقت الجولات. وساعدتني تدريباتي اليومية على مختلف الوضعيات والأساليب على خوض النزال بثقة. وأتوجَّه بالشكر والمحبة إلى أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذه البطولة ودعمهم لرياضة الجو جيتسو، وأعتقد أن دولة الإمارات هي أرض الفرص لجميع المتميِّزين وأصحاب المواهب».

وجمعت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجرابلبينج فئة وزن الولتر الأرجنتيني بابلو لافاسيلي، صاحب الحزام الأسود والفائز بذهبية وزن 69 كجم في «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2021»، مع النرويجي إسبن ماتيسن، صاحب الحزام الأسود والفائز بذهبية «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2018»، وتمكَّن ماتيسن من انتزاع الفوز بعد جهد كبير وبراعة لافتة أظهرها طوال النزال.

وقال ماتيسن: «لم تكن المباراة سهلة حيث اضطررت إلى مواصلة الضغط على خصمي طيلة جولات النزال الخمس، وأحببت وجودي في أبوظبي ومشاركتي في هذه البطولة، حيث لابُدَّ أن نُشيد بالتنظيم الاحترافي ومستويات اللاعبين المتميِّزة. وأعتقد أن الفوز هنا مهم جداً لأنه يُبرز مدى قدرتي على التطور وتحسين مستواي، وتحقيق مزيد من الانتصارات في البطولات المهمة».

وأسفرت بقية المباريات عن فوز الروسي رينات فخرتدينوف على البرازيلي دوجلاس ليما - جرابلينج (الوزن غير المُقيَّد)، وفوز البرازيلي تاليسون كوستا على البحريني علي مونفردي - جوجيتسو (وزن الولتر)، وفوز الأميركي سيدني أوتلو على مواطنه تيرانس ماكيني - جبرابلينج (وزن الولتر)، وفوز البرازيلي جابرييل سوزا على الياباني يوتا شيمادا - جوجيتسو (الوزن الخفيف)، وفوز الإيراني بويا رحماني على الأميركي دينزل فريمان - جرابلينج (الوزن الثقيل).

نتائج «التمهيدية»

أسفرت نتائج المباريات في نزالات البطاقة التمهيدية، عن فوز الأسكتلندي شاي مونتاجيو على الإماراتي عمر السويدي- جو جيتسو (وزن الذبابة)، وفوز السلوفاكي ماتوس أرباس على المصري أحمد أمير – جرابلينج (الوزن المتوسط)، وفوز الأميركية إميلي فيريرا على الأردنية يارا قاقيش – جو جيتسو (وزن الريشة)، وفوز الإماراتي محمد السويدي على الكوري الجنوبي سيونجهيون جو – جرابلينج (الوزن خفيف)، وفوز الروسي ياروسلاف ريماشيفكي على الكازخستاني ألينور كواتالي – جو جيتسو (وزن الريشة).

فوز سريع

شهدت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجرابلينج فئة «الوزن غير المُقيَّد» فوزاً سريعاً بالإخضاع عن طريق الخنق الخلفي منذ الجولة الأولى سجلته الويلزية فيون ديفيز، الفائزة بعِدَّة ألقاب في بطولات العالم للجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، على حساب منافستها البرازيلية لوانا بينهيرو، المصنَّفة في المرتبة الـ 10 ضمن فئة «وزن القشَّة» للسيدات في بطولة «يو إف سي».

وقالت فيون بعد فوزها: «سعيدة بهذا الفوز وهذا الحضور الكبير. وأدركتُ أن خصمي ستحاول الاستفادة من القفص في ظل خبرتها ببطولات الفنون القتالية المختلطة، لذلك سارعت إلى منعها من ذلك، والالتفاف من خلفها لتنفيذ الإخضاع».

وشهدت «أبوظبي إكستريم» في نسختها الثانية حضور عدد من كبار الشخصيات، من بينهم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وسعيد الظاهري، مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.