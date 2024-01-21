تألق «عالمي» في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تواصلت فعاليات «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية» لقفز الحواجز، لتشهد منافسات قوية بمستوى عالمي، وحملت نتائجها طابعاً دولياً، بفوز فرسان وفارسات من مختلف دول العالم.

ويتنافس في الدورة الحادية عشرة من البطولة، المقامة في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تعدّ من أبرز الفعاليات المرموقة في رياضة قفز الحواجز، 233 فارسة وفارساً من أفضل الفرسان في العالم.

كما يشارك في البطولة 306 خيول عبر 19 مسابقة تندرج ضمن ستّ فئات مختلفة، للتنافس على جوائز بمجموع 700 ألف درهم، ويمثل دولة الإمارات 44 فارساً و53 فارسة بمجموع 97 مشاركاً.

وتشمل فئات المنافسة كلاً من فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال.

الجدير بالذكر أن المشاركين في البطولة يمثلون 39 دولة -أي أكثر بخمس دول من العام السابق- ما يعني بطولة أكثر تميزاً تتيح للفرسان من الدولة والعالم أجمع منصة تنافسية فريدة.

وافتتحت منافسات اليوم الرابع، لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الحادية عشرة، بثاني المنافسات التأهيلية لفئة الفرسان الأشبال في دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وصمم مسار المنافسة بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 22 فارساً وفارسة، وصعد إلى جولة التمايز 12 منهم بعد إكمالهم الجولة الرئيسة دون خطأ، وعبر جولة التمايز نظيفة دون خطأ أيضاً 6 فرسان، وتوّجت بجائزة الصدارة الفارسة الكندية سيتاريه جوان صادقي والفرس «أليسي»، وأنهت التمايز في زمن بلغ 28.61 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي والفرس «إسبريسو»، وأكمل التمايز في زمن بلغ 29.44 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة المصرية ملك محمد عيد والفرس «ليبريوليتا دبليو»، مسجلة زمناً بلغ 31.23 ثانية.

وفاز الفارس السوري الناشئ ليث غريب مع الجواد «إيدلوايس دي موبريكس»، بالصدارة في المنافسة التأهيلية للفرسان من فئة (الجونيورز)، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، برعاية مركز أبوظبي للصحة العامة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 31 فارساً وفارسة، نجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وأنجزها دون خطأ 9 فرسان، والفارس ليث غريب أكمل جولة التمايز في أفضل زمن حيث بلغ 29.11 ثانية، ومن بعده حاز فرسان الإمارات من فئة (الجونيورز) على المراكز من الثاني وحتى السادس، وجائزة المركز الثاني توّج بها فارسنا عبدالله عمران العويس والجواد «كود أوف هونر»، وأنهى جولة التمايز في زمن منافس بلغ 29.73 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس محمد سعيد الغرير، وأنهى التمايز مع الجواد «إيكاروس» في زمن بلغ 29.90 ثانية.

وفي المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، فاز الفارس الإماراتي الشاب محمد حمد الكربي والفرس «باندورا» بفارق التوقيت، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 18 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة نظيفة دون خطأ 7 فرسان، وتوج الفارس محمد حمد الكربي بالصدارة بعد أن أكمل الجولة مع «باندورا» في زمن سريع بلغ 60.18 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة السورية بشرى الأسد والجواد «سنشو دي روت»، وأنهت معه الجولة في زمن بلغ 65.80 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث فارسنا عبدالله حمد الكربي مع «إيدلوايس دو جروم»، مسجلاً زمناً بلغ 65.92 ثانية.

كما تنافست 53 فارسة على لقب جائزة إحدى منافسات القفز العامرة بالإثارة والتشويق، وهي منافسة لتجميع النقاط مع «الجوكر» من فئة النجمتين المخصصة لمشاركة السيدات، برعاية إسطبلات الشراع، وبمواصفات جولة واحدة، وصمم مسارها بـ(10) حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، والحاجز «الجوكر» بلغ ارتفاعه 140 سم، ونقاطه مضاعفة حيث تبلغ (20) نقطة في حالة تخطيه بنجاح، وكامل النقاط مجموعها (65) نقطة، ونجحت في تجميعها كاملة 12 فارسة، وتقدمتهن إلى منصة التتويج الفارسة البريطانية إيفي ماكوي، المشاركة رقم (50) مع الجواد «كوكتيل دي أزور» وجمعت كامل النقاط في زمن سريع بلغ 47.52 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإماراتية مريم أحمد أهلي المشاركة رقم (41) مع الجواد «دون جوان 111 زد»، ونجحت في تجميع كامل النقاط في زمن بلغ 51.08 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية هارلي بريان، المشاركة رقم (48) مع الجواد «جليندال 8»، وجمعت على صهوته كامل النقاط في زمن نافست به بقوة على المركز الثاني حيث بلغ 51.25 ثانية.

وأعربت ماكوي عن سعادتها بإحراز الفوز، وقالت: يسرّني الفوز بجميع نقاط الجولة للمرة الثانية على التوالي، وأنا ممتنّة للغاية لجوادي الرائع وممتنّة لفرصة المشاركة في تلك البطولة الاستثنائية.

واختتمت فعاليات اليوم الرابع لبطولة كأس الأكاديمية في نسختها الحادية عشرة، بمنافسة الحواجز الستة، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويتم إعداد ميدانها بحاجزين على المشاركة تخطيهما، ثم التوجه إلى بقية الحواجز الأربعة الأخرى في وضعية خط مستقيم، وجاءت المنافسة عامرة بالقوة والتحدي ومستوى عالٍ من التحكم والعطاء، ولم يتوقف إلا بعد خمس جولات للتمايز، أظهرت مدى مهارة وخبرات العديد من الفارسات المشاركات، وما تتمتع به خيولهن من قدرات تحملية عالية.

17 فارسة

أسفرت جولاتها عن مشاركة 17 فارسة في الجولة الرئيسة على حواجز 145 سم ونجحت 14 فارسة في تخطيها، وتواصل التحدي عبر 4 جولات تمايز انتهت عند الارتفاع 190 سم، ونجحت في تخطيها 3 فارسات، اقتسمن جائزة المركز الأول بينهن، الفارسة الألمانية المتألقة صوفي هينرز مع الفرس «هيلويل دي شابس»، والفارسة الأوكرانية أليسا دانيلوفا والفرس «كوسينللي» والفارسة البلجيكية سيلين دو أزيفيدو «حاملة لقب كأس الأكاديمية 2023»، والجواد «باندورا بوي زد».