منتخب السلة يخسر أمام أهلي طرابلس في «دولية دبي»

علي معالي (دبي)

خسر منتخب السلة مباراته الثانية في «النسخة 33» من بطولة دبي الدولية، أمام أهلي طرابلس الليبي 79- 94، ضمن المجموعة الثانية للمنافسات التي تستمر إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 12 فريقاً، وهو الفوز الثاني للفريق الليبي، بعد التفوق على بيروت اللبناني.

تعد البطولة محطة إعداد مهمة للمنتخب لتصفيات آمم آسيا في فبراير المقبل، والذي يخوض المباراة الثالثة أمام هومنتمن لبنان في الساعة السابعة والربع مساء اليوم.

ويلتقي النصر مع سلا المغربي في الساعة الثالثة والربع عصراً، ضمن المجموعة الأولى التي شهدت فوز أهلي بني غازي الليبي على سلا 91- 66.