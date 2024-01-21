الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

7 تجارب في تحضيرات «العميد»

7 تجارب في تحضيرات «العميد»
22 يناير 2024 01:05

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يخطط لصدارة «الثالثة» أمام إيران غداً
لبنان أمام «خيار واحد» في مواجهة طاجيكستان

يخوض النصر 7 تجارب، بداية من لقاء الفيحاء السعودي اليوم، وصولاً إلى لقاء عجمان يوم 9 فبراير المقبل، ضمن التحضيرات لاستئناف مشوار الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية التوقف الحالي، بالتزامن مع كأس آسيا.
وتتضمن سلسلة وديات «العميد» الذي أنهى معسكراً إعدادياً بالعين، خاض خلال «ودية» أولى أمام يونايتد سبورت 5-0، مواجهة الفيحاء الليلة، تعقبها مباريات خورفكان والطائي 28 يناير الجاري، والأهلي السعودي في مطلع فبراير المقبل، والإمارات والجزيرة الحمراء 4 فبراير، والودية الأخيرة أمام عجمان 9 فبراير.
ويحتل «الأزرق» المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 12 مباراة.

كأس آسيا
النصر
العميد
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©