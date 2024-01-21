7 تجارب في تحضيرات «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض النصر 7 تجارب، بداية من لقاء الفيحاء السعودي اليوم، وصولاً إلى لقاء عجمان يوم 9 فبراير المقبل، ضمن التحضيرات لاستئناف مشوار الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية التوقف الحالي، بالتزامن مع كأس آسيا.

وتتضمن سلسلة وديات «العميد» الذي أنهى معسكراً إعدادياً بالعين، خاض خلال «ودية» أولى أمام يونايتد سبورت 5-0، مواجهة الفيحاء الليلة، تعقبها مباريات خورفكان والطائي 28 يناير الجاري، والأهلي السعودي في مطلع فبراير المقبل، والإمارات والجزيرة الحمراء 4 فبراير، والودية الأخيرة أمام عجمان 9 فبراير.

ويحتل «الأزرق» المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 12 مباراة.