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الرياضة

«بارالمبية غرب آسيا» ترفع شعار «سلطان عطاء مستدام»

جانب من المنافسات البارالمبية (الاتحاد)
22 يناير 2024 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب آسيا «الشارقة 2024» التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، وسم «سلطان عطاء مستدام»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في رسالة امتنان وتقدير صادقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، «نصير المعاقين»، على دعمه ورعايته المستدامة للفعاليات كافة التي ينظمها النادي، وحرص سموه على توفير الاحتياجات اللازمة كافة لإنجاح فعاليات الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في منطقة غرب آسيا البارالمبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لإمارة الشارقة، لتكون مدينة صديقةً لذوي الإعاقة، وحاضنة لفئات المجتمع كافة، ودعمهم على الصعد كافة، الرياضة والفنية والثقافية.
وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا: «يحظى فرسان الإرادة أبطال رياضة ذوي الإعاقة في الإمارات بدعم كبيرة من قيادتنا الرشيدة، يتجسّد بالرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأسهمت مبادرات سموه في أن تغدو الشارقة مدينة حاضنة لذوي الإعاقة، لما تتميّز به من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، ناهيك عن مرافقها الرياضة المتطورة والتي لعبت دوراً محورياً في إتاحة الفرصة للأبطال لخوض المنافسات الشريفة على أرضها وخارجها». 

دورة الألعاب البارالمبية
الشارقة
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