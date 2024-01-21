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الرياضة

الحمرية والشارقة للدفاع عن النفس يفوزان بجائزة «الاستدامة الرياضية»

الحمرية والشارقة للدفاع عن النفس يفوزان بجائزة «الاستدامة الرياضية»
21 يناير 2024 21:45

الشارقة (الاتحاد)

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توج مجلس الشارقة الرياضي، ناديي الحمرية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بجائزة «مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية» التي نظمها بمشاركة 20 نادياً، احتفاءً بعام الاستدامة، وتوافرت أسباب النجاح للحفل الذي أقيم بمعهد الشارقة للتراث، وحضره عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، وأعضاء لجنة الجائزة.
اشتمل الحفل على فيلم عن مراحل الجائزة، وكلمة لرئيس المجلس أثنى فيها على تجاوب الأندية، وهنأ الفائزين وشكر فرق العمل، وكلمة لمريم يوسف الحوسني، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، رئيس الجائزة، استعرضت فيها المعايير والأهداف وأهم الأرقام والإحصاءات، وعلى هامش تتويج الفائزين بالجائزة وأصحاب أفضل المبادرات، تم تكريم 5 رياضيين على إنجازاتهم العام الماضي، وأعضاء لجنة الجائزة.
  حصل نادي الشارقة للصقارين على المركز الأول لجائزة الاستدامة الرياضية، وتبعه نادي الثقة للمعاقين، ثم الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث، وحصل نادي الشارقة للسيارات القديمة على المركز الأول، في فئة أفضل فريق عمل، ونادي خورفكان للمعاقين على المركز الأول، في فئة أفضل مبادرة، وهي جهاز تدريب بديل لعدائي الكراسي المتحركة، تم تصنيعه بإعادة تدوير للخردة، وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على جائزة التفوق العام. وعلى مستوى الأندية الرياضية، حصل مليحة على المركز الأول، وتبعه نادي المدام في المركز الثاني، ثم دبا الحصن في المركز الثالث، وحصل نادي البطائح على المركز الأول في فئة أفضل فريق عمل، وحصلت شركة خورفكان لكرة القدم على المركز الأول في فئة أفضل مبادرة، من خلال مبادرة «عين النسر»، وهي عبارة عن كاميرات مراقبة لزيادة الأمن والسلامة بحافلات الأندية الرياضية، وحصل نادي الحمرية على جائزة التفوق العام.
وتم تكريم اللاعبين المتميزين، وهم محمد سعيد المسيبي لاعب نادي الشارقة الذي حصل على المركز العاشر في الترتيب العالمي لفئة الناشئين تحت 11 سنة في كرة الطاولة، وعلي حميد اللوغاني من نادي البطائح صاحب المركز الثالث في «المسابقة العالمية للحساب الذهني»، والسباح حمد الشحي لاعب الحمرية، بمناسبة حصوله على ذهبية سباق 50 متراً حرة في «البطولة العربية الثانية للرياضات المائية» بقطر، وناصر حسين الزرعوني لاعب كرة اليد بأشبال بنادي البطائح  الفائز بجائزة الطالب المتميز بمؤسسة «حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»، وسلطان صالح محمد من نادي الذيد، بمناسبة فوزه بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، كأفضل رياضي ناشئ.

الحمرية
الشارقة
الدفاع عن النفس
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