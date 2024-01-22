قائد المغرب يحذر من الخطر!

أبيدجان (أ ف ب)



فاجأت الكونغو الديمقراطية منتخب المغرب، وحرمته من تأهل مبكر إلى ثمن النهائي، عندما أرغمته على التعادل 1-1، على ملعب لوران بوكو، في سان بيدرو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.

وبكر المغرب بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثانية عبر مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، لكن الكونغو الديمقراطية أدركت التعادل عبر مهاجم شتوتجارت الألماني «البديل» كاتومبا مفومبا سيلاس في الدقيقة 76، علماً أن مهاجمها وجالطة سراي التركي سيدريك باكامبو أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وكان المنتخب المغربي يمني النفس بفوز ثانٍ، بعد الأول على تنزانيا 3-0، لكنه سقط في فخ التعادل، وتأجل تأهله إلى الجولة الثالثة الأخيرة المقررة الأربعاء، عندما يلتقي زامبيا، فيما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا في اليوم ذاته.

وعزز المغرب صدارته برصيد أربع نقاط، فيما كسبت الكونغو الديمقراطية نقطتها الثانية، بعد تعادلها مع زامبيا 1-1 أيضاً في الجولة الاولى، وباتت متساوية مع الأخيرة التي تعادلت بعشرة لاعبين مع تنزانيا بالنتيجة ذاتها.

وأجرى المدرب وليد الركراكي تغييراً واحداً على تشكيلته الأساسية، بإشراكه جناح الريان القطري سفيان بوفال على حساب المهاجم الواعد لريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي.

وخاض المنتخبان المباراة في الساعة الثانية ظهراً في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 32 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 70 في المئة.

وقال القائد المغربي رومان سايس «لا أفهم كيف يمكن أن تٌلعب مباريات كرة قدم في أجواء مثل هذه، أعرف أن هناك حقوق بث، لكن لابد أن نفكر في صحة اللاعبين، لأن ذلك قد يكون خطيراً جداً.

وأضاف «بمرور الوقت لم نكن جيدين، وهم استغلوا ذلك، التعادل منطقي، ولا يجب أن نلوم إلا أنفسنا»، موضحاً «لا يزال لدينا مباراة للتأهل».

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى دور الـ16، بجانب أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها، أبقت زامبيا المنقوصة بلاعب لأكثر من شوط كامل، على آمالها في بلوغ ثمن النهائي، بتعادل متأخر مع تنزانيا 1-1، وتقدمت تنزانيا عبر سايمون مسوفا «11»، لكن زامبيا التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44، إثر طرد مدافعها وزاخو العراقي رودريك كابوي «44»، نجحت في إدراك التعادل بواسطة مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي باتسون داكا «89».

وحسمت جنوب أفريقيا «ديربي» جنوب القارة، بعدما اكتسحت جارتها الشمالية ناميبيا 4- 0، على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوجو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، وسجل بيرسي تاو «14 من ضربة جزاء»، وثيمبا زواني «25 و41»، وثابيلو ماسيكو «75» الأهداف.

وأنعش منتخب «بافانا بافانا» حظوظه في التأهل، بعدما عوض خسارته أمام مالي 0-2 في الجولة الاولى، ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط، والتي تعادلت مع تونس 1-1، وتأتي ناميبيا ثالثة بثلاث نقاط أيضاً والمنتخب التونسي رابعاً بنقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء، تلعب جنوب أفريقيا مع تونس، ومالي مع ناميبيا.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد استهل البطولة بخسارة أمام مالي 0-2، بينما فجرت ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها تونس بهدف محققة أول انتصار في تاريخها.