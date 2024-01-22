«زلزال» يضرب بطل كأس فرنسا!

روان (أ ف ب)



جرِّد تولوز من لقبه بطلاً لكأس فرنسا في كرة القدم، بخسارته المدوية أمام مضيفه روان من الهواة 11-12 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 3-3 في الوقت الأصلي، في دور الـ32.

ووقع تولوز الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري، باحتلاله المركز الرابع عشر بـ17 نقطة، بعد 18 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن المركز السادس عشر المُهدّد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، في فخ روان الذي حقّق فوزاً تاريخياً.

وتأخّر تولوز بهدفٍ لعمر بيدزيكامي «16»، لكنّه انتفض سريعاً بهدفين للسويسري فنسان سييرو »19 من ضربة جزاء»، ويان جوبو «32»، قبل أن يُعادل فالنتان سانسون «43».

ووضع سفيان بوزموشة أصحاب الأرض في المقدّمة مجدداً، لكنّ الدنماركي جاسموس نيكولايسن أنقذ تولوز من الخسارة «92» فارضاً الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وابتسم الحظ لروان بتسجيله 11 ركلة ترجيحية، قبل أن يُهدر التشيلي جابريال شواسو الركلة الـ12 لتولوز، وسجّل عبد الجليل سهلوني ركلة التأهّل إلى ثمن النهائي، حيث ضرب موعداً مع موناكو.

وتأهّل ليل أيضا بفوزه على راسينج كولومبس «هواة» 1-0 )، كما تغلّب ستراسبورج على كليرمون فيران 3-1، وضرب الأول موعداً مع ليون، والثاني مع لوهافر الفائز على شاتورو «هواة» 1-0.

وفاز سوشو على ضيفه رينس 5-4 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي 2-2»، وسان برييست «هواة» على رومارانتان «هواة»، ويلتقي الأول في الدور المقبل مع رين الفائز على مرسيليا 9-8 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي 1-1»، والثاني مع فالنسيان من الدرجة الثانية.

وفي باقي مباريات ثمن النهائي، يلعب نيس مع فينييس-أولنوي «هواة» أو مونبلييه، وباريس سان جيرمان مع بريست.