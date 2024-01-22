ألميريا يتحدث عن «السرقة» أمام «الريال»!

مدريد (أ ف ب)



قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير، عندما حوّل تخلفه بثنائية في الشوط الأول، إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل، في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، فيما تشبّث جيرونا بالصدارة بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية 5-1.

في المباراة الأولى على ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد، أنهى ألميريا الشوط الأول متقدماً بهدفين للبلجيكي لارجي رمزاني «1»، وإدجار جونساليس «43»، وردّ ريال مدريد بثلاثية في الثاني عبر الإنجليزي جود بيلينجهام «56 من ركلة جزاء»، والبرازيلي فينيسيوس جونيور «67»، وداني كارفاخال «99».

وواصل ريال مدريد نتائجه الرائعة في الدوري، محققاً فوزه الرابع توالياً، والسادس عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 51 نقطة في 20 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف جيرونا مفاجأة الموسم الذي لعب مباراة أكثر.

وقال كارفاخال في تصريحات لقناة ريال مدريد: «بعد الاستراحة، خرجنا من أجل تحقيق «الريمونتادا»، ومع جماهيرنا وأدائنا، فعلنا ذلك»، مضيفاً «كنا نعرف أن الأمر يتوقّف علينا، أنه إذا أضفنا بعض السرعة والكثافة في المباراة، يمكننا القيام بذلك، أنا سعيد جداً».

في المقابل، خرج لاعبو ألميريا غاضبين بعد إلغاء هدف واحتساب آخر وركلة جزاء ضدهم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «الفار».

واشتكى لاعب الوسط جونسالو ميليرو قائلاً «نغادر ونحن نشعر بأننا تعرضنا للسرقة»، لكن مدرب النادي الملكي كارلو أنشيلوتي اختلف معه بقوله «أتفهّم غضب ألميريا من قرارات حكم الفيديو المساعد، لكن أعتقد أنه تم الحكم عليها بشكل جيد».

وأضاف «لقد كانت مباراة غريبة، الشوط الأول كان سيئاً جداً، لقد حكمت على تدريبات بشكل سيء، وكان فريقنا مرهقاً».

وفي المباراة الثانية، استعاد جيرونا توازنه معمّقاً جراح إشبيلية بالخسارة الرابعة توالياً والحادية عشرة هذا الموسم عندما تغلّب عليه 5-1.

وحوَّل جيرونا الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ألميريا سلباً في المرحلة الماضية، تخلّفه بهدف مبكر لإيساك روميرو «10» إلى فوز كبير بنكهة أوكرانية كان نجمه المهاجم الدولي أرتيك دوفبيك صاحب هاتريك في الدقائق 13 و15 و19، وأضاف مواطنه فيكتور تسيغانوك الرابع «56»، قبل أن يختم القائد البديل الأوروجوياني كريستيان ستوياني المهرجان بالخامس «89».

ولحق دوفبيك بلاعب وسط ريال مدريد بيلينجهام إلى صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفاً لكل منهما.

وأنقذ المهاجم الدولي فيران توريس فريقه برشلونة من فخ مضيفه ريال بيتيس بتسجيله ثلاثية في الفوز 4-3 في الأندلس، واستهلّ برشلونة المباراة بأفضل طريقة ممكنة فتقدّم بهدف لتوريس الذي خاض مباراته الـ100 بألوان النادي الكاتالوني منذ انضمامه إلى صفوفه قبل عامين من مانشستر سيتي الإنجليزي، إثر تمريرة من بيدري تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى «21»، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني «48»، لكن أصحاب الأرض ردوا بثنائية رائعة لصانع ألعاب الغريم التقليدي ريال مدريد سابقاً إيسكو «56 و59».

ودفع مدرب الكاتالوني تشافي هيرنانديز بالوافد الجديد البرازيلي فيكتور روكي وفيرمين لوبيس والبرتغالي جواو فيليكس توالياً مكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي «63»، وبيدري «71» وباو كوبارسي «81».

ونجح فيليكس في ترجيح كفّة برشلونة في الدقيقة الأخيرة قبل أن يوجّه توريس الضربة القاضية لبيتيس بتسجيله هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه «92».

وقال توريس لقناة موفيستار «إنها ثمرة العمل الجاد، والانضباط، والثبات، والإيمان بالنفس، وأستمتع بالأمر، وهي مباراتي رقم 100 مع برشلونة، لذا لا يمكنني أن أطلب المزيد».

في المقابل، أعرب إيسكو عن خيبة أمله لأن فريقه لم يتمكن من الاستفادة من المباراة بعد أن عوّض تأخره بهدفين، وقال «فعلنا الشيء الصعب، وهو إدراك التعادل، بعد تأخرنا بهدفين، عندما سيطروا على المباراة، الفريق لم يستسلم، كان لديه الإيمان، وعندما كانت النتيجة 2-2 أتيحت لنا فرص للتقدم».

وأضاف «سمحنا لهم بالخروج من المأزق وفي النهاية لديهم الكثير من الجودة في الهجوم، وهذا صنع الفارق».

وواصل برشلونة انتفاضته في الدوري، محققاً الفوز الثالث توالياً والثالث عشر هذا الموسم وانفرد بالمركز الثالث برصيد 44 نقطة، مستغلاً خسارة شريكه السابق أتلتيك بلباو أمام مضيفه فالنسيا 0-1، ويملك برشلونة مباراة مؤجلة من المرحلة 20 أمام أوساسونا.