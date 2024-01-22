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الرياضة

«السيدة العجوز» يحتفل بالقمة في صراع «الشرطة واللصوص»!

«السيدة العجوز» يحتفل بالقمة في صراع «الشرطة واللصوص»!
22 يناير 2024 08:24

روما (أ ف ب)

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قاد الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتاً، بتسجيله ثنائية في الفوز على مضيفه ليتشي 3-0، في المرحلة الحادية والعشرين، في ظلّ انشغال الإنتر بكأس السوبر.
وسجل فلاهوفيتش ثنائيته في الدقيقتين 59 و68، وأضاف البرازيلي بريمر الثالث «85».
ورفع «السيدة العجوز» رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطة عن الإنتر، وفي المقابل تلقّى ليتشي خسارته الرابعة في 5 مباريات متتالية «تعادل في واحدة»، وتجمّد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
وحقق يوفنتوس فوزه السابع توالياً في جميع المسابقات، وضيّق الخناق مجدداً على الإنتر المثقل بالمباريات على جبهتي السوبر، ودوري أبطال أوروبا، حيث تأهل إلى ثمن النهائي.
ووصف مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري الصراع على اللقب مع الإنتر قبل المباراة بـ«رجال الشرطة واللصوص»، مضيفاً إن «اللصوص يهربون ورجال الشرطة يطاردون، إذا كان هناك شخص أمامك، فلابد أن يكون هناك شخص خلفه».
وهذه المباراة الثانية توالياً التي يُسجّل فيها فلاهوفيتش هدفين بعد مواجهة ساسوولو «3-0» في المرحلة الماضية، وتخطّى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان «10»، وارتقى إلى المركز الثاني على لائحة الهدّافين «11»، بفارق 7 أهداف عن مهاجم الإنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المتصدر.
وبات الصربي ثاني لاعبٍ يُسجّل عشرة أهدافٍ أو أكثر ليوفنتوس في الدوري خلال موسمين متتاليين في السنوات الخمسين الأخيرة، بعد الأرجنتيني باولو ديبالا، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
إنتر ميلان
ليتشي
أليجري
دوسان فلاهوفيتش
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