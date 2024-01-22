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الرياضة

الشباب وبانيجا.. «نهاية الرحلة»

الشباب وبانيجا.. «نهاية الرحلة»
22 يناير 2024 09:07

الرياض (أ ف ب)

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أعلن نادي الشباب صاحب المركز الحادي عشر في الدوري السعودي لكرة القدم، رحيل صانع ألعابه الأرجنتيني إيفر بانيجا، بعد إتمام كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.
وكتب نادي الشباب على حسابه الرسمي بموقع «إكس» (تويتر سابقاً): «وداعا القائد إيفر بانيغا، غادرنا لاعباً، ولكنه يبقى في قلوبنا دائماً».
وانضم بانيجا البالغ 35 عاماً إلى الشباب في سبتمبر 2020 قادماً من إشبيلية الإسباني، بعدما تُوج معه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2016.
وشارك بانيجا المُتوج بذهبية أولمبياد 2008 في بكين، وكأس العالم للشباب عام 2007، مع الشباب في 94 مباراة في الدوري، نجح في تسجيل 18 هدفاً وصناعة 23 هدفاً.
ودافع بانيجا عن الوان بوكا جونيورز، وتُوج معه بكأس ليبرتادوريس عام 2007، وفالنسيا «تُوج معه بطلاً لكأس الملك عام 2008»، وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانية ونيولز أولد بويز وإنتر ميلان الإيطالي.

 

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