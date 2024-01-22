«سبورتس زون»: مبابي في الريال «من حيث المبدأ»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

احتكر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كل الاهتمام الإعلامي منذ افتتاح سوق الانتقالات الشتوية الحالية، إذ لا يكاد يمر يوم أو يومين إلا وتناقلت الصحف والمواقع الرياضية ووكالات الأنباء العالمية نبأ جديداً بشأن مستقبل بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018.

والجديد اليوم إن موقع «سبورتس زون» كشف النقاب عن أن «فتى بوندي المدلل» وقع بالفعل اتفاقاً «من حيث المبدأ» مع ريال مدريد، ولكنه ترك في الوقت نفسه فرصة أخيرة لناديه الحالي لكي يقدم له مبررات إقناعه بالبقاء في «حديقة الأمراء».

وأشارالموقع إلى أن «الباريسي» لم يعد يقدم أي عرض ملموس لمبابي منذ فترة من الوقت، ما ينفي الأنباء التي ترددت مؤخراً وأشارت إلى وجود عرض من سان جيرمان قيمته 400 مليون يورو على 4 سنوات، بواقع 100 مليون يورو في العام الواحد، بخلاف المتغيرات الأخرى.

وينتهي عقد مبابي في صيف العام الجاري، وأصبح من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر، إعتباراً من هذا الشتاء، ماجعل التكهنات والشائعات والأنباء المتضاربة تتحدث عن وجهته القادمة، وعلى سبيل المثال، قال موقع «فوت ميركاتو» إنه ذاهب هذا الصيف إلى مدريد، بينما قالت صحيفة «التايمز» إن خطوته القادمة لن تبتعد عن الدوري الإنجليزي وتحديداً ليفربول.

ولم يكشف موقع «سبورتس زون» عن أية تفاصيل تتعلق بـ «الاتفاق المبدئي» بين مبابي وريال مدريد، بينما اللاعب نفسه يؤكد إنه لم يحسم اختياره بعد سواء بالبقاء أوالرحيل، مبرراً ذلك بأنه يركزأساساً في الوقت الحالي على «الشق الرياضي» بتحقيق الانتصارات مع فريقه الحالي.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية قريبة من ريال مدريد إن أكثر ما يخشاه «الملكي» أن يتعرض لنفس الموقف، الذي تعرض له قبل عام ونصف العام، عندما خذله مبابي وقرر البقاء في باريس ضارباً «عرض الحائط» بآمال «الميرينجي» ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وإذا كان النبأ الذي نشره موقع «فوت ميركاتو» منذ أيام، تم تكذيبه منذ أيام من «أسرة» مبابي بزعامة والدته المحامية فايزة العماري، فإن الوقت حان لتصديق هذا النبأ على اعتبار أن الموقع قال الحقيقة فعلاً، والتي أكدها اليوم موقع «سبورتس زون» الذي قال بالحرف الواحد: المفاوضات بين ريال مدريد وممثلي مبابي أفضت إلى «اتفاق مبدئي»، وإن كان اللاعب أبدى رغبته في أن يستمع إلى حجج ناديه الحالي للإبقاء عليه في «حديقة الأمراء»، قبل أن يتخذ قراره النهائي، ويتحول الاتفاق المبدئي إلى تعاقد نهائي.

الطريف إن موقع «سبورتس زون» قال إن ريال مدريد اقترح على مبابي ارتداء القميص رقم 10، ونشرالموقع صورة قميص «البلانكوس» وعليه من الخلف اسم مبابي والرقم 10.