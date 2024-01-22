حتا يواجه الأهلي ودياً



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي حتا مع الأهلي المصري ودياً يوم الجمعة المقبل، لوجود «بطل أفريقيا» في معسكر بالدولة حالياً، خلال «التوقف الشتوي».

وتقام المباراة على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن تحضيرات «الإعصار» لاستئناف الدوري، ويخوض التدريبات يومياً بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، كما يلعب المزيد من التجارب الأخرى.

ويسعى حتا لتحسين موقفه، في محاولة الهروب من شبح الهبوط، حيث جمع 5 نقاط في أول 12 جولة، ويريد مواصلة الأداء التصاعدي الذي ظهر عليه مؤخراً.

وكشف الأهلي أنه يلعب وديتين خلال معسكر الإمارات، حيث يلتقي مع الأخدود السعودي يوم الثلاثاء على ملعب اتحاد كلباء.