بيدرو: العين كبير وقضيت معه فترة رائعة

مراد المصري (أبوظبي)



أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج السعودي الحالي والعين سابقاً، أن «الزعيم» نادٍ كبير يعود دائماً أقوى، وأن الفترة التي قضاها هنا، رغم أنها لم تكن طويلة، إلا أنها تبقى محفورة في ذاكرته، وتجعله يحرص على متابعة الفريق ومساندته دائماً، بوصفه يملك علاقات طيبة مع الجميع.

وجاء حديث بيدرو خلال وجوده في «مبادلة أرينا» رفقة لاعبيه والطاقم المساعد من الجنسية البرتغالية في الخليج، لمساندة مواطنهم برونو ليما، الذي حقق الفوز في النزال الرئيسي للجو جيتسو في بطولة أبوظبي إكستريم، بعد تفوقه في لقاء عالمي مثير على البرازيلي مانويل ريبامار.

وأكد بيدرو أنه يحترم رياضات الفنون القتالية، وتحديداً الجو جيتسو، لأنها من الألعاب التي تمنح الرياضيين القوة والاحترام في الوقت نفسه، وتجعلك بدورك متفرجاً تحترم التزامهم وتفانيهم في هذه الرياضة الراقية والمتطورة للغاية.

وأضاف «الأجواء رائعة للغاية في «أبوظبي إكستريم»، والتنظيم على مستوى مرتفع للغاية، عشنا ليلة رائعة على الصعد كافة، واستمتعنا بمشاهدة العديد من النزالات القوية، وبالطبع سعداء لفوز ليما في نزاله الرئيسي»

وأوضح بيدرو أن اختيار الخليج لإقامة معسكره في أبوظبي، حيث استهله بالفوز على الجزيرة 2-1، في مباراة ودية، يعود إلى امتلاك أبوظبي الجودة من حيث المنشآت والمرافق، ووجود فرق تعسكر أيضاً لخوض مباريات قوية.

وقال «من الرائع أن أعود إلى الإمارات، وتحديداً أبوظبي، وفريقي بلغ نصف نهائي الكأس، ونحتل المركز العاشر في الدوري، ونريد مواصلة التطور، وأن نضع اسمنا بقوة في كرة القدم السعودية خلال الموسم الحالي، ولا يوجد مكان أفضل من أبوظبي للقيام بذلك، من خلال التحضيرات، وخوض المباريات الودية القوية».

وأضاف «الموسم استثنائي في الكرة السعودية، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة، وقدوم لاعبين كبار إلى الدوري، وجميع الفرق تطورت مستوياتها، ولا يوجد أي مباراة سهلة في البطولة».

وأكد بيدرو أنه ينظر إلى فترته مع العين، بأنها متميزة له على الصعيد المهني والشخصي رغم قصرها، وقال «إنها مرحلة صعبة بسبب «جائحة كورونا» وقتها، والعين نادٍ كبير ومن الطبيعي أن يمر بهذه اللحظات، إلا أنه يعرف كيف يعود بقوة دائماً، واستمتعت بوجودي في الإمارات، وشعرت بالراحة، وعلاقتي جيدة ومستمرة مع الجميع من اللاعبين، كما أن المشجعين منحونا أجواءً رائعة تبقى في ذكرياتي».

وأضاف «أتابع دوري الإمارات بالطبع، وهذا الموسم يبدو العين متوازناً، ورغم تصدر الوصل الترتيب، ولكن كل شيء ممكن في كرة القدم، والعين لديه الإمكانيات للعودة إلى المنافسة مرة أخرى في المرحلة المقبلة من الموسم».