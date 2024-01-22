أزارنكا ضحية «القاتلة» في «أستراليا المفتوحة»!



ملبورن (أ ف ب)



أقصت الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنّفة 93 عالمياً، نظيرتها البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثامنة عشرة، وحاملة اللقب مرتين بنتيجة 7-6 و6-4 في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وكافحت اللاعبة الأوكرانية «23 عاماً»، لتفادي خسارة المجموعة الأولى، قبل أن تحسمها، بعد شوط كسر التعادل 8-6، قبل أن تكسر إرسال منافستها المصنّفة الأولى عالمياً سابقاً في المجموعة الثانية لتفوز بها 6-4 وتحسم اللقاء.

وضربت ياستريمسكا موعداً في الدور ربع النهائي، مع التشيكية ليندا نوسكوفا غير المصنّفة، والتي تأهلت إلى الدور المقبل، بفوزها على الأوكرانية الأخرى إيلينا سفيتولينا الـ 19، بعد انسحاب الأخيرة بسبب إصابة في الظهر، فيما كانت نوسكوفا متقدمة 3-0 في المجموعة الأولى.

وقالت ياستريمسكا بعد فوزها «أريد أن آخذ بعض الوقت، من أجل التنفس لأنني أشعر كأنّ قلبي سيقفز من جسدي».

وأضافت اللاعبة التي سبق أن أقصت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون من الدور الأول «لطالما شعرت بأنني أركض متأخرة عن القطار، لكنني أعتقد أنه لأنني مقاتلة، لهذا السبب فزت بالمباراة».

من جهتها، جاء فوز نوسكوفا «19 عاماً» بأقل مجهود، حيث لم تتمكن سفيتولينا من إكمال المباراة، وطلبت اللاعبة الأوكرانية استراحة طبية بينما كانت متأخرة 0-2 في المجموعة الأولى، قبل أن تنسحب، بعد خسارة إرسالها للمرة الثانية في المباراة.

وقالت «أصبت بتشنج، لا أعرف بالضبط ما هي التسمية، لكنني عانيت من ألم شديد في الشوط الأولى، ومن ثمّ في النقطتين الأخيرتين، ولم أتمكن من فعل أي شيء، لقد عانيت بشدّة من ظهري».

بدورها، ستواصل نوسكوفا الـ 50 مغامرتها الناجحة إلى حدّ الآن في ملبورن، حيث سبق أن هزمت البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً في الدور الثالث.