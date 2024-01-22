فوز بن دري وأبوظبي في افتتاح «دولية الإمارات للبولو»

رضا سليم (دبي)

شهدت ضربة البداية بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ 23، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والتنسيق مع اتحاد اللعبة، تسجيل 26 هدفاً في أول مباراتين بالبطولة التي يشارك فيها 6 فرق بمعدل تصنيف هانديكاب (10-12) جول.

وجاءت ضربة البداية بمواجهة مثيرة حسمها فريق بن دري بالفوز على «أيه إم» بفارق هدف 7-6، وسيطر بن دري على المباراة وتقدم 2-1 في الشوط الأول وعاد «أيه إم» وتعادل 2-2 في الشوط الثاني وواصل تميزه في الشوط الثالث بالتقدم 5-4، إلا أن الشوط الرابع والأخير شهد تغيراً جديداً في المقدمة بعدما سجل بن دري 3 أهداف مقابل هدف لفريق «أيه إم» ويحسم المباراة لصالحه 7-6، وسجل خالد بن دري جميع أهداف بن دري السبعة، ليتصدر قائمة الهدافين، فيما سجل أهداف «أيه إم» مانويل بيريز 3 أهداف وأوركويزا هدفين والشيخة عليا آل مكتوم هدفاً.

وتفوق فريق أبوظبي على لامار بنتيجة 9.5 مقابل 4 أهداف، في مباراة دخلنا أبوظبي متقدماً بنصف هدف فارق تصنيف الهانديكاب، ونجح في التقدم 2-1 في الشوط الأول ثم 3-1 في الشوط الثاني، ووصلت النتيجة إلى 5-2 في الشوط الثالث، في حين كان الشوط الرابع الأكثر إثارة، بعدما سجل أبوظبي 4 أهداف ولامار هدفين لتنتهي المباراة 9-4، وأدار الجولة الافتتاحية طاقم الحكام الدولي بيتر رايت وجاسون ديكسون.

وتستأنف مباريات البطولة عصر يوم الخميس المقبل، بإقامة مباراتين في الجولة الثانية، حيث يلتقي أبوظبي المتصدر بفارق الأهداف مع فريق «أيه إم»، الذي يسعى للتعويض، فيما يلتقي غنتوت مع لامار، الذي يدخل من دون رصيد.