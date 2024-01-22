«الرحالة صقر» يفسخ عقده مع «جلف يونايتد»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

فسخ عادل صقر عقده مع فريق جلف يونايتد في دوري الدرجة الأولى بالتراضي بين الطرفين، بعد نحو نصف موسم على انتقاله إلى صفوف النادي الذي يخوض موسمه الأول في الهواة، بعد تتويجه بطلاً لـ «دوري الدرجة الثانية» في الموسم الماضي.

وتقدم «المخضرم» صقر بالشكر إلى إدارة نادي جلف يونايتد، على التعامل الجيد من الجميع، بداية من رئيس النادي، مروراً بالجهاز الفني، وصولاً إلى زملائه اللاعبين، وقال: «لم تحدث أي مشكلة أو خلاف بين والنادي، وفضلت البحث عن تحدٍّ جديد، أملاً في تقديم الإضافة مع فريق آخر».

وشارك صقر لنحو 329 دقيقة في 7 مباريات مع ناديه جلف يوناتيد في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، قبل قراره فسخ التعاقد، وكشف عن تلقيه عدة عروض من أندية أخرى يدرسها حالياً قبل اتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: «المؤكد أنني لم أصل بعد إلى نقطة التوقف، وسأواصل مشواري في الملاعب من خلال محطة أخرى، في مسيرتي، أحب كرة القدم وأشعر بأنني قادر على الاستمرار وتقديم الإضافة ووضع بصمتي»، لافتاً إلى تحقيقه رقماً قياسياً على صعيد الأندية التي لعب لها محلياً في دوري المحترفين ودوري الأولى في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

ويعد اللعب في صفوف جلف يونايتد المحطة 13 في مشوار عادل صقر في ملاعب المحترفين ودوري الأولى، على مدار أكثر من عقدين، على التوالي بدايةً بشباب الأهلي، عجمان، الشارقة، الإمارات، اتحاد كلباء، الوحدة، الذيد، الشعب، دبا الحصن، خورفكان، البطائح، مصفوت، وصولاً إلى محطته الأخيرة مع جلف يوناتيد، علماً أن صقر لعب لبعض الأندية في فترتين مختلفتين مثل ناديي الشعب ومصفوت.

وحول تعليقه على المنافسة بدوري الأولى، أوضح قائلاً: «المستوى الفني الموسم الحالي أقل عن المواسم الماضية بسبب تراجع مستوى فرق مهمة مثل الحمرية ودبا، إلى جانب الفوارق الكبيرة في الإمكانات المالية التي صنعت بالمقابل فوراق فنية في المستويات»، وتوقع صقر أن يرتفع مستوى المنافسة في الدور الثاني لدوري الأولى.

وعن الفرق المرشحة قال: «العروبة مرشح أول للصعود، فيما تتنافس فرق الظفرة ودبا الحصن حالياً على البطاقة الثانية، لكن عدد الفرق التي تتنافس على المركز الثاني سيزيد في الدور الثاني ليشمل دبا والعربي وفرق أخرى».