«الأبيض الأولمبي» و«أسود الرافدين».. فض الاشتباك في «الدولية الرباعية»



معتصم عبدالله (دبي)



يحتفل الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ 42، في مواجهة «الأبيض الأولمبي» أمام العراق، والتي تنطلق في الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن الجولة الثانية للبطولة الودية الدولية الرباعية، والتي تشهد في المباراة الأولى مواجهة السعودية ومصر على الملعب نفسه.

ويقود دا سيلفا «مواليد 22 يناير 1982»، «الأبيض الأولمبي» منذ إعلان التعاقد معه في مارس 2021، حيث سبق له الإشراف على المنتخب السابق في النسخة الماضية لنهائيات كأس آسيا تحت 23 في أوزبكستان 2022، قبل أن ينجح في التأهل مع المنتخب الحالي إلى نهائيات «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين.

ويخطط المدرب الإسباني إلى «رد الاعتبار» أمام ضيفه «أسود الرافدين»، بعد فوز الأخير على «الأبيض الأولمبي» بنتيجة 3-0 في الدور الأول لبطولة غرب آسيا، والتي استضافتها العراق في يونيو الماضي، وتُوج العراق بلقبها على حساب إيران5-4 بركلات الترجيح في النهائي.

واستهل «الأبيض الأولمبي» مشواره في البطولة الودية الحالية بشكل إيجابي، من خلال الفوز على السعودية بهدفي أحمد فوزي وحازم محمد، ضمن الجولة الأولى، فيما تغلب «أسود الرافدين» على مصر بهدف أحرزه هلو فائق في الدقيقة 90 ضمن الجولة ذاتها.

وحافظ منتخبنا الأولمبي بفضل الفوز على «الأخضر» بهدفين، على سجل نتائجه الإيجابية في آخر 5 مباريات على التوالي، وشملت التعادل مع الصين 0-0، والفوز على الهند 3-0 في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23، قبل التفوق على طاجيكستان 3-1، والكويت 3-0 في وديتي نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الفوز الأخير أمام «الأخضر الأولمبي».

وتمثل المشاركة في البطولة الودية الدولية الحالية، المحطة قبل الأخيرة ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، ووضعت قرعة النهائيات منتخبنا في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

وجرى تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في النهائيات على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل منها 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحائز على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.