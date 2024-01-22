«دولية الفجيرة للقدرة الشطرنجية» تُتوج أبطالها

الفجيرة (الاتحاد)

توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وحضر التتويج الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والصربي ماريان كوفازيفيتش رئيس الاتحاد الدولي لتمكين مسائل الشطرنج، ونائبه الأول الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية.

وأسفرت نتائج بطولة الفجيرة الدولية لحل مسائل الشطرنج بنسختها الـ 20، عن فوز الروسي أندريه سيلفانوف بالمركز الأول في الفئة الأولى (2000 نقطة)، تلاه مواطناه بافلوف ثانياً وحاسانوف ثالثاً، وفي الفئة الثانية تحت (2000 نقطة)، جاءت الروسية ألشينكو في المركز الأول ومواطنتها فيكتوريا ثانيةً، وفي الفئة الثالثة حل الروسي كوكديف بالمركز الأول وحل الهندي أريان متي ثانياً.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، حل سيف أحمد لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الأول، والثاني زينب المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ثم يحيى شعيب لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج ثالثاً.

وأشاد الصربي ماريان كوفازيفيتش، رئيس الاتحاد الدولي لتمكين مسائل الشطرنج، بتنظيم البطولة ونجاحها وقال: «سعداء في الاتحاد الدولي للجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت، في نشر ثقافة هذه الرياضة، ومنذ استضافة بطولة العالم في عام 2022 في الفجيرة واجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي تم اتخاذها حقق الاتحاد الدولي نقلة نوعية كبيرة، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت جميع التحديات تجد لها حلولاً حقيقية، انطلاقاً من الفجيرة والتي أصبحت المركز الأهم على مستوى العالم في رياضة حل مسائل الشطرنج، للأدوار المميزة الداعمة لها، وهو السبب في حضور أفضل أبطال العالم للمشاركة في بطولات الفجيرة دون غيرها».