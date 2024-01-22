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الرياضة

شعبان بطل «النسخة العربية» لـ «محاربي الإمارات»

شعبان بطل «النسخة العربية» لـ «محاربي الإمارات»
22 يناير 2024 13:50

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

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فاز اللبناني عمران شعبان، بلقب وزن المتوسط في «النسخة العربية» من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بتغلبه على التونسي وسام حمامي «حامل اللقب»، بعد نزال قوي تفاعل معه الجمهور الغفير حتى الجولة الخامسة، والتي حسمها شعبان بـ «الإخضاع».
وأقيمت منافسات البطولة التي نظمتها شركة «بالمز الرياضية»، على مدى يومين، في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي، وسط حضور كبير.
حضر منافسات «النسخة العربية»، وتوج الفائزين، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.
وتوج عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للحدث البطل شعبان بلقب البطولة.
وحضر البطولة أيضاً صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو- رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، والمقاتل العالمي السابق الكندي جورج سانت بيير.
وتابع المنافسات الختامية محمد المضاحكة رئيس العلاقات الدولية، بالاتحاد الدولي للشطرنج، نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحمد التميمي المدير التنفيذي للاتحاد القطري للشطرنج، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.
وفي المنافسات الأخرى، فاز المصري عمر الضفراوي بلقب النزال الرئيسي الثاني، بعد فوزه على الكويتي عبدالله بوشهري بـ «الضربة القاضية» في وزن المتوسط، وفاز التونسي مهدي سعدي على الأردني جلال الدعجة، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.
وفي نزال مؤجل من الدولية، تمكن الكوري الجنوبي تاي كيون كيم من الفوز على الفلبيني سي جي دي بـ «الضربة القاضية» في الوزن الحر.
وفي نزال السيدات، تغلبت الكويتية ايمان المضف على المصرية هاجر رجب في وزن الريشة.
وأبدى عمران شعبان سعادته بالفوز الصعب على حامل لقب النسخة الماضية، بعد مواجهة قوية، وقال إن توجيهات مدربه من أهم أسباب تحقيق اللقب.
وأثنى شعبان على التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبير لفعاليات البطولة، والمستويات المتطورة من المشاركين، مشيراً إلى أن الأجواء محفزة للوصول إلى النهاية الجيدة للجميع.
من جهته، أكد فؤاد درويش، أن الانطلاقة القوية لبطولة «محاربي الإمارات» في نسختيها العربية والدولية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من منظومة العمل، وصولاً إلى الصورة المتميزة من التنظيم، والاستضافة، والنجاح الفني والجماهيري.
وأضاف: سعداء للغاية بما تحقق في هذه النسخة بالحضور المتميز على المستويات كافة، ونتطلع إلى الأفضل دائماً لترسيخ ريادة الإمارات، ومكانة أبوظبي العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.
بدوره، قال المقاتل العالمي والفنان الكندي جورج سانت بيير: فخور بما شاهدته في أبوظبي من منازلات قوية والشغف الكبير من الجميع بمتابعة المنافسات، وأبوظبي تقدم للجميع حدثاً كبيراً يستحق الاهتمام، والمؤكد أن هذه الرياضة تحظى بتقدير كبير، كما أن الرياضة بشكل عام مهمة لصحة الجميع».

الإمارات
محاربي الإمارات
عبدالمنعم الهاشمي
بالمز الرياضية
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