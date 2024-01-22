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الرياضة

12 يناير 2025.. موعد النسخة 24 لـ «ماراثون دبي»

12 يناير 2025.. موعد النسخة 24 لـ «ماراثون دبي»
22 يناير 2024 14:09

دبي (الاتحاد) 
أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة الـ 24 من الحدث الأقدم والأسرع في الشرق الأوسط، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي، يوم الأحد 12 يناير 2025، ويتضمن الماراثون ثلاث فئات، فئة المبتدئين والعائلات لمسافة 4 كم، وفئة الهواة لمسافة 10 كم، وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كم، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل السباق والتسجيل خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الإعلان عن موعد النسخة الجديدة من الماراثون بعد أيام قليلة من فوز العدائين الإثيوبيين أديسو جوبينا وتيجيست كيتيما للمرة الأولى بزمن قدره 2:05:01 و2:16:07 على التوالي.
وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي:«الماراثون يواصل الحفاظ على اسمه كأحد أقوى سباقات الماراثون في العالم، وجاءت النتائج التي تحققت خلال السباق نهاية الأسبوع الماضي وفق ما توقعناه من ماراثون دبي أسرع وأقدم «ماراثون» في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات البدنية ومن مختلف دول العالم للمشاركة فيه كل عام، ويتطلعون إلى تحطيم الأرقام القياسية وصناعة اسمهم في هذه الرياضة الأولمبية، ويطمحون دائماً للمنافسة في دبي بفضل قوة اسم الحدث، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمسطحة الحديثة».
وأضاف: «نعمل عن كثب مع اللجنة المنظمة للتخطيط للنسخة المقبلة من ماراثون دبي، ونأمل أن نرى المزيد من العدائين النخبة يجتمعون على خط البداية، بالإضافة إلى العديد من الزوار الدوليين الذين يسافرون للمشاركة من جميع أنحاء العالم».
وقال بيتر كونرتون مدير السباق: «يسعدنا أن نعلن عن موعد النسخة الـ 24 من ماراثون دبي في عام 2025 في وقت مبكر جداً من العام، ونشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الثابت لماراثون دبي، ومع ترسيخ مكانة دبي كمكان عالمي لسباق الماراثون، فقد زاد عدد الأشخاص الذين شاهدوا السباق من جميع أنحاء العالم على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف بيتر: «نسعى جاهدين، بدعم من مجلس دبي الرياضي، لتحقيق خطوات أكبر في المستقبل، لنوفر منصة مثيرة لآلاف العدائين العاديين الذين يشاركون في جميع السباقات الثلاث». 

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مجلس دبي الرياضي
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