باولو بينتو: «الهدوء» لحصد «النتيجة الأفضل»

الدوحة (الاتحاد)



قال البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إن المباراة أمام إيران، يوم الثلاثاء، تعد مهمة للغاية بالنسبة لـ «الأبيض»، لأنها الأخيرة في مرحلة مجموعات كأس آسيا، مؤكداً أن المنتخب جاهز لخوض اللقاء.

وتحدث بينتو عن المنافس، مبيناً أن منتخب إيران لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين الذين يشاركون في مستويات تنافسية عالية، ويتمتعون بخبرة ميدانية واسعة من خلال مشاركاتهم مع الأندية والمنتخب، وأنهم لعبوا مع بعضهم لفترات طويلة، ولم يشهد المنتخب تغييراً كبيراً في طريقة اللعب.

وقال: نعرف منتخب إيران جيداً، واجهناه من قبل مرات عدة، أدرك أن المباراة لن تكون سهلة، نحتاج للعب جيد على مستويات عديدة،علينا أن ننافس بقوة، وأن نكون هادئين، حتى نتمكن من الحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وحول طموحات الجماهير والإعلام والحديث عن المنافسة على اللقب، قال: بالنسبة لنا في الجهاز الفني واللاعبين، نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونسير في البطولة خطوة بعد الأخرى، بحيث يكون كامل تركيزنا على المباراة التي أمامنا، وبعد الفراغ منها نفكر في التي تليها، علينا أن نقاتل في كل مباراة، ونعمل لحصد نتيجة إيجابية.