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الرياضة

عبد الله رمضان: ندرك أهمية مواجهة إيران

عبد الله رمضان: ندرك أهمية مواجهة إيران
22 يناير 2024 16:00

الدوحة (الاتحاد)
وعد عبد الله رمضان لاعب نادي الجزيرة والمنتخب الوطني، ببذل أقصى الجهد الممكن في مباراة الجولة الثالثة أمام إيران، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن للمنتخب الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ 16، مشدداً على أن الجميع يدركون أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة تمكن «الأبيض» من التأهل للمرحلة المقبلة.
وقال: «استعدادنا للمباراة كان جيداً، ونعلم أننا نواجه منافساً قوياً يستحق الاحترام، فالمنتخب الإيراني لديه لاعبون مميزون، ونحن من جانبنا أعددنا أنفسنا لهذه المواجهة المهمة، وأوليناها ما تستحق من اهتمام، وسنكون جاهزين للمهمة بقوة من أجل إسعاد جماهيرنا».
وأضاف: «مررنا بظروف صعبة خلال مباراة فلسطين، لكن اللقاء انتهى بنتيجته المعروفة للجميع، ونأمل ألا يتكرر ما حدث في المباراة السابقة في مواجهة الغد، الآن تركيزنا منصب على مباراة إيران، وأتمنى أن أتمكن مع زملائي اللاعبين من تحقيق نتيجة تمنح منتخبنا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16».

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