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الرياضة

عبدالله الشرقي يتوج أبطال تحدي الفجيرة للياقة البدنية

عبدالله الشرقي يتوج أبطال تحدي الفجيرة للياقة البدنية
22 يناير 2024 17:03

 
الفجيرة (الاتحاد)

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة «تحدي الفجيرة للياقة البدنية»، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات.
شهد مراسم التتويج، الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، عبد الرحمن العوضي وأحمد جوهر، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.
وأسفرت النتائج عن فوز الصربي لوكا دوجيكتش في الفئة المتقدمة للرجال، بينما فازت النرويجية أندريا سلوبيرج في فئة السيدات، أما في فئة اللاعبين العرب، ففاز المصري عاصم عفت على صعيد الرجال، والمصرية هنا منسي على مستوى السيدات.
وفي فئة الماسترز أكبر من 40 سنة، فاز الكويتي مهدي عون، وفي فئة الشباب فاز الإماراتي إبرهيم الشامسي، وفي فئة الشابات تفوقت الأوكرانية مارجريتا فيدروفا، وفي فئة الهواة للسيدات تألقت المصرية ياسمين الهمولي.
وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، تنظيم البطولة والمستويات البدنية التي شهدتها المنافسات، ووصفها بالمتميزة، فضلاً عن الفعاليات التي سادت أجواء البطولة ووصفها بأنها ظهرت بشكل مثالي واحترافي، كاشفاً عن أن لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد بصدد مناقشة مقترحات عدة للنسخة المقبلة، منها إشهار فئات عمرية جديدة، وتنويع المسابقات لتحقيق مكاسب جديدة، ومعرباً عن سعاته للنقلة النوعية التي تشهدها رياضة اللياقة البدنية في الدولة، بفضل تكاتف مختلف الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع.
 

الإمارات
الفجيرة
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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