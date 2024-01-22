السيتي يتسلح بـ «وصفة الإنجاز» في «معسكر أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

خاض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تدريباً مفتوحاً أمام وسائل الإعلام، على ملاعب فندق قصر الإمارات، وذلك خلال المعسكر الشتوي الذي يقيمه حالياً في أبوظبي، استعداداً لاستئناف المرحلة المقبلة من الموسم.

ويتطلع مانشستر سيتي لإيجاد «وصفة الإنجاز» مرة أخرى هنا في أبوظبي، حيث وُجد في أكثر مناسبة لعل أهمها خلال فترة التوقف في الموسم الماضي، والتي كان لها مفعول السحر في تحقيق إنجاز حصد «الخماسية» بالفوز بالثنائية المحلية «الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي»، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك باكورة لقبي كأس السوبر الأوروبي ثم كأس العالم للأندية.

وشهد التدريب المفتوح تواجداً مكثفاً لوسائل الإعلامية المحلية والدولية، بالنظر للمكانة التي بات يحتلها الفريق، الذي يعتبر حالياً الأقوى في العالم، إلى جانب توافد الجماهير، التي سعت لالتقاط الصور التذكارية، والحصول على تواقيع تذكارية من نجوم الفريق.

وأكد الكرواتي جوسكو جفارديول، المدافع الذي انضم إلى صفوف السيتي هذا الموسم أن الضغط على الفريق للمنافسة، والتتويج بكافة ألقاب المسابقات التي يخوضها أمر اعتيادي، بالنظر لكونه من ضمن الفرق الأفضل في العالم، وقال: «إذا أردت أن تكون في المقدمة يجب أن تتعامل مع هذه المتطلبات، ونحنا فريق كبير وندرك أن علينا المنافسة دائماً في جميع البطولات، التي نشارك فيها، المعسكر الحالي في أبوظبي ممتاز على كافة النواحي، ونشعر أننا نحقق فيه الأهداف المطلوبة، خصوصاً أن الأجواء رائعة على عكس مدينة مانشستر في الوقت الحالي».

وأضاف: «استمتع بهذه التجربة الجديدة في صفوف السيتي، وحظيت بالدعم من الجميع هنا، وأتطلع أن يكون موسماً ناجحاً، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، المدرب بيب جوارديولا يركز على تطوير جميع اللاعبين في كافة النواحي، كما يغرس فينا التفكير بشكل إيجابي دائماً».

وأكد اللاعب أن المنافسة قوية مع ليفربول في هذا الموسم، لكن الفريق يركز على نفسه، وقال: «يجب أن نسعى لتحقيق النقاط قبل النظر إلى المنافسين، بهذه الطريقة، فقط يمكننا الاستمرار في الدفاع عن اللقب».

من جانبه اعتبر الإنجليزي ريكو لويس اللاعب الصاعد في صفوف مانشستر سيتي، أن تواجده مع الفريق الأول تجربة رائعة للغاية، وقال: «عشت موسماً رائعاً للغاية في العام الماضي بعدما حققنا العديد من الألقاب، وتعلمت الكثير في صفوف الفريق».

وأضاف: «أحصل على العديد من النصائح من المدرب بيب جوارديولا، أهما التركيز على جميع التفاصيل والعمل على تطوير نفسي في جميع النواحي، وعدم التوقف عن العمل».

وأوضح أن الجميع في غرفة ملابس الفريق ساعده على التأقلم في صفوف الفريق، ولكن تحديداً كايل والكر كان له الدور الأكبر، وقال «بحكم لعبي بنفس المركز الذي يشغله والكر، حصلت منه على العديد من النصائح منه، وساندني كثيراً».

واعترف اللاعب أن التواجد في صفوف فريق منافس على الألقاب أمر صعب، لكنه في نفس الوقت يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك كلما حققت النجاح، ولعل الأهم بالنسبة له، أنه يشارك الملعب مع لاعبين يعتبرون الأفضل في العالم في الوقت الحالي، مما يمنحه الفرصة لتعلم الكثير.

وختم: «هذه المرة الثانية التي أتواجد فيها بمعسكر تدريبي هنا في أبوظبي، ودائماً ما تكون جميع الأمور مثالية للغاية، ونشعر بالراحة بشكل كبير».