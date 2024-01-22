3 ملايين «موزة» في «أولمبياد باريس»!



باريس (أ ف ب)



9 مليارات يورو ميزانية حتى اليوم، مليار مشاهد لحفل الافتتاح، 13 مليون وجبة فطور، 30 ألف شرطي ومتطوّع و10500 رياضي، تعد أرقام أولمبياد باريس 2024 «26 يوليو-11 أغسطس بألعاب متميزة.

يتوقع مشاركة 10500 رياضي في الألعاب، يقيم معظمهم في القرية الأولمبية الواقعة في ضاحية سان دوني الشمالية للعاصمة باريس، يتواجهون في 32 رياضة، بينها أربع إضافية «رقص البريك دانس، التسلق الرياضي، سكايت بورد وركوب الأمواج».

في المجمل، تشهد المنافسات 329 مسابقة تخوضها 203 دول مسجّلة، بالإضافة إلى رياضيين روس وبيلاروس تحت علم محايد، باستثناء الرياضات الجماعية.

أكثر من 15 مليون متفرّج يتوقع حضورهم الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بحسب أرقام مكتب السياحة في باريس، نحو 12% منهم قادمون من الخارج، أي نحو مليوني متفرّج، بينهم 1.5 مليون للأولمبياد الصيفي معظمهم من البريطانيين والأميركيين.

بالنسبة لحفل الافتتاح على نهر السين، اشترى 100 ألف شخص تذاكر للتواجد على الأرصفة السفلية، وفي المقابل، لم يُحدّد بعد عدد الجماهير على الأرصفة العليا والذي سيبلغ مئات الآلاف.

بيعت البطاقات التي اعتبرها البعض باهظة الثمن، بين 24 و2700 يورو لحفل الافتتاح. بيعت 7.6 مليون تذكرة من أصل عشرة ملايين.

وينتظر أن يتابع نحو مليار مشاهد حفل الافتتاح، حيث يبحر المئات من القوارب نهر السين حاملين البعثات المشاركة.

ويتوقع أيضاً مشاركة بين 17 ألفاً و22 ألف عنصر حماية من شركات الأمن الخاصة في المواقع الأولمبية ومناطق المشجعين.

وسيكون هناك 30 ألف متطوّع لاستقبال، مساعدة وتحديد مواقع المتفرجين، لكن أيضاً الرياضيين والمساعدة في 6 آلاف فحص منشطات خلال الألعاب.

ويُقدّم إجمالي 13 مليون وجبة فطور، بما في ذلك الخفيفة، مع الوعد بإنتاج 80% منها في فرنسا، وضمن اللائحة، هناك 3 ملايين موزة!

تبلغ الميزانية حالياً 8.8 مليار يورو «9.59 مليار دولار» بحسب اللجنة المنظمة وسوليديو (الشركة المسؤولة عن بناء المواقع)، لكن الرقم النهائي يُعرف بعد الألعاب.

ووفق تقديرات ديوان المحاسبة، يُخصّص 3 مليارات يورو من الأموال العامة من أجل الألعاب.

أسعار تذاكر المترو بين 20 يوليو و8 سبتمبر، يرتفع سعر تذكرة الرحلة إلى 4 يورو، مقابل 2.10 راهناً، ويبلغ سعر التذكرة اليومية 16 يورو، والأسبوعية 70 يورو.