دي بروين يحضر «تحدي السيتي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مانشستر سيتي، بالشراكة مع الدار العقارية، اليوم، رسمياً تحدي السيتي في ياس مول في أبوظبي، وذلك خلال حفل متميز، بحضور مجموعة من لاعبي النادي وكبار الشخصيات.

ويمثل افتتاح «تحدي السيتي»، التجربة الكروية التفاعلية المبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة، خطوة مهمة للغاية، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مانشستر سيتي وشركائه الإقليميين المُمَثلين بالدار العقارية ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وشهد حفل قص الشريط كل من نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع» التابعة لشركة «الدار العقارية»، وسعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في شركة الدار للاستثمار، وفيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيتي لكرة القدم، ونوريا تاري، المدير التنفيذي للتسويق في مجموعة السيتي لكرة القدم، والنجم العالمي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي.

ويمثل تحدي السيتي تجربة كروية وتفاعلية جديدة، تتيح لهواة كرة القدم على اختلاف أعمارهم وخبراتهم الفرصة لاختبار وصقل مهاراتهم الكروية، عبر تجربة غامرة وسط أجواء مفعمة بعراقة النادي الإنجليزي، كما تتيح التجربة للجمهور تجاوز الحدود التقليدية لتجارب المشجعين، لتقدم مزيجاً فريداً من التحديات التفاعلية والتقنيات المتطورة.

لا يقتصر تحدي السيتي على اختبار المهارات في كرة القدم، وإنما يتيح الفرصة لتحقيق الأحلام، والتعرف على الأجواء التي يعيشها اللاعبون في الملعب، ويمنح المشجعين فرصة ليخطوا أولى خطواتهم في طريق تحقيق حلمهم، في أن يصبحوا لاعبين عالميين.

وبدءاً من تدريبات السرعة والرشاقة، وصولاً إلى تنفيذ ركلات الترجيح ضد حارس المرمى الآلي، فإن الوجهة الترفيهية والتفاعلية تضمن المتعة للجميع، سواء كانوا من عشاق كرة القدم المتمرسين، أو ممن يبحثون عن تجربة ممتعة وجذابة.

وعلى الرغم من أن كرة القدم هي جوهر التجربة، إلا أن جاذبية تحدي السيتي تمتد إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث يحتفي الموقع المتميز بإرث النادي، ويعرض أطقمه المميزة من عام 1884 حتى الوقت الحالي، إلى جانب عرضه الكؤوس الشهيرة التي حققها النادي منذ نشأته.

ولا تكتمل زيارة تحدي السيتي دون الوصول إلى متجر مانشستر سيتي الرسمي، الذي تديره علامة بوما الرياضية، حيث تتاح للمشجعين فرصة للحصول على أحدث الأطقم والقمصان والبضائع الرسمية وصولاً إلى التذكارات الشخصية.

وقالت نوريا تاري، مديرة التسويق وتجارب المشجعين في مجموعة السيتي لكرة القدم، خلال حفل الإطلاق الرسمي: «يسعدنا أن نفتتح رسمياً تجربة المشجعين الغامرة الجديدة والرائعة «تحدي السيتي» اليوم في ياس مول، ويوفر هذا المكان الفريد فرصة رائعة للكبار والصغار في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط للاستمتاع بتجربة تفاعلية حقيقية. نلتزم دائماً بتوفير فرصة تواصل المشجعين مع مانشستر سيتي في كل مكان، وفخورون بإطلاق هذه التجربة المبتكرة، ونحن على ثقة من أن مشجعينا سيستمتعون بمجموعة مذهلة من الأنشطة والتجارب».

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في الدار: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع مانشستر سيتي تزداد قوة مع افتتاح هذه التجربة الجديدة كلياً، ويمثل إطلاق تحدي السيتي علامة فارقة بالغة الأهمية في أعمالنا ضمن قطاع التجزئة، حيث تجمع التجربة ما بين الترفيه والتسلية وتناول الطعام، كما يسهم في ترسيخ مكانة ياس مول باعتباره مركزاً للتجارب الترفيهية المبتكرة والتسوق الممتع على مستوى المنطقة. إن المفهوم رائع، ونعتقد أن الجاذبية العالمية لمانشستر سيتي التجارية ستجذب المزيد من السكان والسياح إلى ياس مول».

يفتح تحدي السيتي أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً في ياس مول، ويتيح للمشجعين خوض تجربة لا تنسى مع النادي الإنجليزي العريق.