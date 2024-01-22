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الرياضة

ماكلروي يعتلي صدارة «السباق إلى دبي»

روري ماكلروي
23 يناير 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

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اعتلى الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صدارة الترتيب الأسبوعي العالمي، لـ «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للجولف، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بوصفه أول لاعب يحقق اللقب للمرة الرابعة في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، التي اختتمت أمس الأول في نادي الإمارات للجولف.
نجح حامل لقب «السباق إلى دبي» العام الماضي، من العودة بقوة، بعدما سجل 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليكمل مشواره بتسجيل ضربتين تحت المعدل في الجولة الرابعة، لينهي المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب 1.335 نقطة رفع بها إجمالي رصيده إلى 1.596 نقطة ويتقدم 10 خطوات إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس.
واحتفظ ماكلروي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للعام الثاني على التوالي، ليلتقط صاحب الـ 34 عاماً، الصورة التذكارية المعتادة مع كأس «الدلة العربية» الشهير. وشكلت هذه البطولة التي تعتبر الأولى ضمن قائمة بطولات النخبة «سلسلة رولكس» في جولة دي بي ورلد، تنافساً محتدماً، فجاء البولندي أدريان ميرونك، المقيم في دبي، بالمركز الثاني برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ويكسب 889 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 1.023 نقطة، ويتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي».
وتعتبر البطولة واحدة من بطولات «السلسلة الدولية»، التي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذي المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلاسل دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية، تبلغ مليون دولار. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.
ويشهد الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

روري ماكلروي
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