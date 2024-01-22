كأس آسيا.. منتخبنا يطارد «التأهل الخامس» إلى «الإقصائية»

معتصم عبدالله (دبي)

ينشد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس آسيا، حينما يواجه منتخب إيران مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2023، والتي تشهد في التوقيت ذاته مواجهة هونج كونج وفلسطين على استاد عبدالله بن خليفة.

ويحتل «الأبيض» وصافة الترتيب في المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 6 لإيران المتصدر وأول المتأهلين من المجموعة، ونقطة لفلسطين «الثالث»، وهونج كونج في المركز الأخير من دون رصيد.

ونجح «الأبيض»، خلال مشاركاته الـ11 الماضية في كأس آسيا بداية من ظهوره الأول في الكويت 1980 وصولاً إلى نسخة الإمارات 2019، في عبور «دور المجموعات» في 4 مناسبات في نسخ: اليابان 1992، الإمارات 1996، أستراليا 2015، الإمارات 2019.

وتفصيلاً، اكتفى «الأبيض» بالخروج المبكر من دور المجموعات في أول ثلاث مشاركات على التوالي أعوام 1980، 1984، 1988، قبل أن يحقق نجاحه الأول في نسخة اليابان 1992، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى خلف اليابان المتصدر برصيد 4 نقاط، متفوقاً على منافسيه إيران «الثالث»، وكوريا الشمالية «الرابع»، قبل خسارته أمام السعودية 0-2 في نصف النهائي، والصين بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

واستمر مشوار «الأبيض» في المشاركة التالية في النسخة التي استضافها في عام 1996 حتى المباراة النهائية قبل أن يكتفي بالوصافة بعد الخسارة أمام السعودية بركلات الترجيح 2-4، وكان منتخبنا تصدر ترتيب المجموعة الأولى في الدور الأول، والتي ضمت الكويت وكوريا الجنوبية وإندونيسيا برصيد 7 نقاط.

وبعد غيابه عن نسخة لبنان 2000، اكتفى منتخبنا بالخروج من دور المجموعات في ثلاث مشاركات على التوالي في نسخ 2004، 2007، 2011، قبل أن يحصد ثاني أفضل إنجاز بالمركز الثالث في أستراليا 2015، وكان «الأبيض» وقتها قد حل وصيفاً في ترتيب المجموعة الثالثة للدور الأول برصيد 6 نقاط، خلف إيران المتصدر بـ 9، متفوقاً على منافسيه البحرين «الثالث» وقطر «الرابع».

وشهدت المشاركة في النسخة الماضية بالإمارات 2019، والتي ارتفع فيها عدد المنتخبات إلى 24، عبور «الأبيض» المستضيف الدور الأول بتصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، متفوقاً على منافسيه تايلاند «الوصيف»، البحرين «الثالث»، والهند «الرابع».

وتصطدم طموحات «الأبيض» في عبور المجموعات للمرة الخامسة في تاريخه بقدرته على «فك العقدة» في المواجهات الرسمية أمام غريمه منتخب إيران، في ظل الأفضلية شبه المطلقة للأخير في 18 مباراة على صعيد كل المنافسات الرسمية والودية، بفوز «الأبيض» في مباراة واحدة ودية بنتيجة 3-1 في سبتمبر 1997، والتعادل في 3 مباريات، مقابل الخسارة في 14.

والتقى منتخبنا إيران في 5 مباريات سابقة في نهائيات كأس آسيا خسر في 4 بنتيجة 0-3 في 1984، 0-1 في 1988، 0-3 في 2011، و0-1 في 2015، مقابل التعادل في مباراة واحدة في دور المجموعات في نسخة اليابان 1992.