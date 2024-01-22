بوذيب وصحاري يتصدران الفرق في «التقاط الأوتاد»

أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات بطولة بوذيب لالتقاط الأوتاد لفئتي الفرق والفردي في الرمح والسيف، والتي نظمها اتحاد الفروسية والسباق بقرية بوذيب الدولية في منطقة الختم.

وفاز فريق صحاري بالمركز الأول على مستوى الفرق في منافسات الرمح بعد منافسة قوية، وجاء فريق الشهامة ثانياً، وفريق أبوظبي ثالثاً، وتوج فريق بوذيب بالمركز الأول على مستوى الفرق في منافسات السيف، وجاء ثانياً صحارى محمد، وثالثاً فريق الشهامة.

وظفر محمد علي شبيلي بالمركز الأول على مستوى الفردي في مسابقة الرمح، وجاء أشرف محمد عثمان ثانياً، وفهد شنوان الشمري ثالثاً، وشهدت منافسات الفردي في السيف الفوز الثاني لمحمد علي شبيلي، وجاء ثانياً محمد عبد الله الهاشمي، وثالثاً خليفة محمد الخييلي.

شهد المنافسات وتوج الفائزين راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في قرية بوذيب، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وأكد راشد المزروعي، أن نجاح البطولة السابعة في الموسم الحالي يعكس تزايد الاهتمام بفعالياتها، والحرص على تطويرها، وقيمتها التنافسية العالية، ودورها في تطوير قدرات الممارسين لها، بالإضافة إلى أنها تمثل مرتكزاً مهماً للارتقاء بالطموحات الوطنية في المنافسات الدولية.

وأشار إلى أن اتحاد الفروسية والسباق وجه بتوفير المتطلبات الضرورية للتسجيل الإلكتروني عبر البرامج الذكية تيسيراً للإجراءات، بما في ذلك استخدام تطبيق الرسائل النصية لتنبيه المشاركين بمواعيد البطولة، وفتح باب التسجيل، واستيفاء بعض الضوابط الأخرى الخاصة، بمشاركة الفرسان من خارج الدولة.