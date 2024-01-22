«جي 3» يُحلق بـ«رمز القرموشة فرخ» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «جي 3» لفريق النيف - «ج» بطلاً لشوط الرمز للقرموشة فرخ فئة الشيوخ، في افتتاح منافسات اليوم الحادي عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

واحتل المركز الثاني في هذا الشوط المثير «جي 96» لفريق «إم 7»، فيما احتل المركز الثالث «جي 86» لفريق النيف.

وشهد اليوم الحادي عشر من البطولة الأكبر في تاريخ رياضة الصيد بالصقور إقامة سبعة أشواط، بواقع خمسة لفئة الشيوخ وشوطين لفئة العامة الهواة.

واقتنص «جي 46» لفريق النيف - «م» لقب شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة الشيوخ، واحتل المركز الثاني «جي 5» لفريق «إف 3 أر»، وجاء ثالثاً «جي 4».

وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة فرخ فئة الشيوخ، ذهب المركز الأول إلى «جي أيه أر 15» لفريق «إف 3» وحل «جي 03» وصيفاً لهذا الشوط، فيما كان المركز الثالث من نصيب «جي 2» لفريق «إف 3 إس»

وفي منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة جرناس فئة الشيوخ، حلق «صعايب» لفريق «إم 7» واحتل «عوايد» لفريق «إف 3 إس»، فيما كان المركز الثالث من نصيب «جي 90» لفريق «إف 3 أر».

وحلق «جي 70» لفريق «إف 3 إس» بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس فئة الشيوخ، فيما احتل المركز الثاني «جي 20» لفريق «إف 3 زر»، وحل ثالثاً جي «29» لفريق «إف 3 إس».

وتختتم اليوم، منافسات أشواط الشيوخ بإقامة خمسة أشواط، بواقع ثلاثة أشواط للجير بيور - فرخ، من بينها شوط الرمز وشوطان للجير بيور جرناس، فيما تشهد فئة العامة الهواة إقامة شوطين للجير بيور فرخ والجير بيور جرناس.