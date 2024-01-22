منتخب السلة يخسر أمام هومنتمن في «دولية دبي»

دبي (الاتحاد)

خسر منتخب السلة أمام هومنتمن اللبناني 86- 113، في ثالثة مبارياته بالمجموعة الثانية، ضمن «النسخة 33»، من بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

لم يقدم منتخبنا الأداء المتوقع منه في الربع الأول الذي جاء لمصلحة الفريق اللبناني بنتيجة 28- 12، وتحسن أداء المنتخب في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحته 28- 23، وعاد هومنتمن للتفوق في الربعين الثالث والرابع 30- 15، 32- 31.وفي مباراة أخرى، خسر النصر أمام سلا المغربي 99- 78، ضمن المجموعة الأولى، وهي الخسارة الثانية لـ «العميد»، كما فاز منتخب تونس على أهلي بني غازي الليبي 89- 85.