الطواش: 4 أسباب وراء ضياع حلم «مونديال اليد»

رضا سليم (دبي)

أنهى منتخب اليد مشواره في البطولة الآسيوية بالبحرين في المركز السابع، ولم تنجح مهمة الصعود لمونديال 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وهو الهدف الذي لم ينجح المنتخب في تحقيقه على مدار سنوات طويلة، وكان أفضل مركز حققه المنتخب منذ أولى مشاركاته في 2004 المركز الرابع في نسخة 2014، والتي أهلته للمشاركة في مونديال 2015 واعتذر عن عدم المشاركة في الحدث.

وتعد هذه المشاركة هي العاشرة للمنتخب في البطولات الآسيوية، وسبق أن حقق المركز الخامس في نسخة 2020، وقبلها السادس 2004 في أول مشاركة، والمركز السابع 4 مرات أعوام 2012 و2016 و2018 و2023، ثم التاسع مرتين عامي 2008 و2022، والمركز الحادي عشر مرة واحدة في نسخة 2010، وكان الغياب الوحيد على مدار 20 عاماً في نسخة 2006.

وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات، عضو مجلس إدارة الاتحاد أن مشوار المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال لم يكن سهلاً، ورسمنا خطة المشاركة بحثاً عن التأهل لكأس العالم، وتعاملنا مع البطولة بالقطعة، حيث نجح في عبور الدور التمهيدي إلى الرئيسي بعد الفوز على هونج كونج وكازاخستان والخسارة أمام البحرين، إلا أن مجموعة الدور الرئيسي كانت تضع معنا قطر بطل آسيا في أخر 5 نسخ واليابان بطل الألعاب الآسيوية، ورغم ذلك كانت الأفضلية لمنتخبنا في الشوط الأول في المباراتين وأيضاً مباراة إيران في الجولة الأخيرة من المجموعة، إلا أن نقص خبرات اللاعبين وعدم وجود دكة قوية تدعم الفريق كانت وراء الخسارة في الشوط الثاني في المباريات الثلاث بالمجموعة.

وأضاف: «نحتاج في المرحلة المقبلة، مواصلة الإعداد والاستمرارية وتكثيف المشاركات الخارجية والإعداد الداخلي والخارجي والمباريات الودية في دول المنطقة، ونجهز من الآن للمشاركة في البطولة المقبلة، والأهم أن نستغل إعداد المنتخبات المونديالية واللعب منهم».

وأشار إلى أن عقد المدرب الفرنسي برستوفاك مستمر حتى شهر مايو المقبل، ونتمنى أن يستمر، خاصة أنه عمل بشكل جيد مع المنتخب في الفترة الماضية وقدم صورة مغايرة للمنتخب في البطولة، ويحتاج إلى توفير الأدوات المتمثلة في الإعداد بشكل جيد.

ونوه إلى أن التحديات التي تواجه المنتخب تتمثل في عدم تفرغ اللاعبين من وظائفهم طوال فترة التدريبات قبل البطولة، بالإضافة إلى أن المنتخب يحتاج الدعم المالي المستمر وأن يكون الدعم قبل البطولة بعام على الأقل وليس قبلها بشهرين، بجانب أن الاتحاد يحتاج إلى صالة رياضية خاصة به، صحيح أن الأندية فتحت أبوابها أمام المنتخب للتدريبات، ولكن نحن بحاجة إلى صالة رياضية عالمية للعبة تكون وجهة لاستضافة البطولات القارية والعالمية.

ووجه الطواش الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية التي ساعدت المنتخب في كل مراحل إعداده، وقال: «حلم المونديال لم يتحقق، ولكن عليها مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الحلم في المستقبل».

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ترتيب منتخبنا آسيوياً

2004: السادس

2006: لم نشارك

2008: التاسع

2010: الحادي عشر

2012: السابع

2014: الرابع

2016: السابع

2018: السابع

2020: الخامس

2022: التاسع

2023: السابع