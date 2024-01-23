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صلاح في ليفربول اليوم

صلاح في ليفربول اليوم
23 يناير 2024 09:52

القاهرة (د ب أ)
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن لاعبه محمد صلاح سيعود الي انجلترا اليوم لبدء برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا المقامه حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.
وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين إن محمد صلاح سوف يعود الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي. وأضاف:«الإصابة التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول». وأوضح:«سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته الى ليفربول بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية حيث تأهلت مصر للدور الــ16».

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