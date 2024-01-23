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الرياضة

ميلوش ودودو يُسجلان «الظهور الأول» مع عجمان

ميلوش ودودو يُسجلان «الظهور الأول» مع عجمان
23 يناير 2024 11:00

رضا سليم (دبي) 
حقق فريق عجمان عدة مكاسب من المباراة الودية التي لعبها أمام فريق اتحاد كلباء بملعبه خلال معسكر «البرتقالي» في الفجيرة، والتي انتهت لمصلحة الضيوف 2-1، وحرص الروماني دانيل إيسايلا مدرب الفريق في تحقيق أكبر مكاسب من المباريات، خاصة بعد إلغاء المباراة الودية الأولى مع الهلال يونايتد، ولم يتبق له سوى مباراة الرياض السعودي بعد غدٍ الخميس.
ولعب إيسايلا المباراة بتشكيلتين من أجل الدفع بجميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو الاحتياط، كما كانت المباراة بمثابة الظهور الأول لكل من المدافع الصربي ميلوش والبرازيلي رافائيل دودو، وكلاهما تم التعاقد معه مؤخراً ضمن صفقات النادي في الانتقالات الشتوية، بدلاً من التونسي نادر الغندري، والكونغولي بريستيج مبونجو.
كما شهدت المباراة عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، والذي غاب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، إلا أنه تعافى مؤخراً، ودخل التدريبات ودفع به المدرب في المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق.
ويتصدر أزارو قمة هدافي الفريق بالدوري برصيد 5 أهداف، فيما سجل الهدف الأول لعجمان اللاعب المقيم سعد الهداني.
ومن المنتظر أن يتعامل إيسايلا مع المباراة الودية المقبلة بنفس الطريقة من خلال الدفع بالتشكيلة الأساسية في شوط والدفع بالبدلاء في الشوط الثاني، وكشفت المباراة عن أن الكاميروني روكي سيكون البديل الجاهز للمغربي وليد أزارو في الهجوم، حيث وضعه المدرب في الهجوم، قبل أن يدفع باللاعب أزارو في الشوط الثاني، خاصة أن المدرب يلعب بمهاجم واحد من بداية توليه المهمة مع الفريق.

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