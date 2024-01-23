رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!



أنورإبراهيم (القاهرة)

عندما وقع النجم الإنجليزي هاري كين عقداً مدته 4 سنوات مع بايرن ميونيخ الألماني، بعد رحيله عن توتنهام الإنجليزي، ظن الكثيرون أنه سيكون في قلب «مشروع رياضي سوبر» يستهدف الفوز بكل البطولات، والهيمنة على الكرة الأوروبية لسنوات قادمة، ويمنحه الفرصة لاعتلاء صدارة الهدافين كل موسم «22 هدفاً هذا الموسم، وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه جيراسي مهاجم شتوتجارت»، خاصة في ظل «عوامل مساعدة» متمثلة في وجود عدد كبير من النجوم الدوليين الآخرين في تشكيلة الفريق، مثل جوشوا كيميتش «مسمار»خط الوسط، وألفونسو ديفيز «الظهير العصري»، وماتياس دي ليخت «صخرة» الدفاع، بالإضافة إلى النجوم القدامى، مثل الحارس العملاق مانويل نوير، والهدافين ليروي ساني، وجمال موسيالا، وسيرجي جنابري.

غير أن حقيقة الأمر أن الأمور لا تسير على أفضل حال في «أليانزأرينا»، نظراً لأن البايرن يعاني منافسة قوية من جانب بايرليفركوزين الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو، والمتصدر للدوري الألماني «البوندسليجا» حتى الآن برصيد 48 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يأتي البايرن في المركز الثاني برصيد 41 نقطة فقط، وإن كانت له مباراة مؤجلة أمام «ماينز 05».

ولاتتوقف معاناة البايرن عند حدود تفوق ليفركوزين عليه حتى الآن، وإنما امتدت معاناته بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره، من فيردربريمن صفر/1، في الجولة السابقة للبوندسليجا. وأكثر ما يقلق المسؤولين في «البافاري» أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تقترب عقودهم من نهايتها، وتحديداً في صيف 2025، وهم مطلوبون بالاسم من أكثر من نادٍ أوروبي كبير، وأبرزهم الألماني جوشوا كيميتش الذي يسعى برشلونة إلى الحصول على خدماته لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، والكندي ألفونسو ديفيز الذي يبدي ريال مدريد تصميمه على ضمه الصيف القادم، والهولندي ماتياس دي ليخت قلب دفاع «المنتخب البرتقالي»، وهؤلاء الثلاثة تحديداً يمكنهم الرحيل خلال الـ18شهراً القادمة. ولم تنجح إدارة النادي حتى الآن في إقناع أي منهم بتجديد عقده.

وهناك نقطة أخرى تثير القلق، وهي إن توماس توخيل المدير الفني لم يستطع حتى الآن أن يُخرج من اللاعبين أفضل ما فيهم، اللهم إلا باستثناء هاري كين وساني، رغم أن الآخرين موسيالا وجنابري نجوم من الطراز العالمي.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية عديدة أنه في حالة رحيل الثلاثي كيميتش ودي ليخت وديفيز قبل موعد انتهاء عقودهم، سيعاني الفريق من أوجه قصورشديدة ولن يكفي وقتها تألق لاعبي خط الهجوم وعلى رأسهم هاري كين، إنما يتطلب الأمر السعي للتعاقد مع نجوم جدد في خطي الوسط والدفاع، هذا الشتاء أو الصيف القادم على أقصى تقدير، إذا كان الفريق يسعى فعلاً لحصد كل البطولات الممكنة هذا الموسم.

وأضافت المصادر نفسها أن هناك أموراً أخرى أدت إلى حدوث حالة من الارتباك والقلق داخل النادي«البافاري»، منها إقالة أوليفركان المدير العام للنادي، وأيضاً حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، وفشل مفاوضات تجديد عقود ديفيز وكيميتش ودي ليخت.

وإذا كانت إدارة النادي نفت نية الثلاثي كيميتش وديفيز ودي ليخت في الرحيل، بدعوى إنهم يحبون البايرن على حد تصريح كريستوف فريند المدير الرياضي الجديد لصحيفة بيلد، فإن هذا الأمر موضع شك، حتى وإن قال فريند إنهم سيجددون عقودهم إن آجلاً أو عاجلاً.

وكشفت صحيفة بيلد النقاب عن أن توماس توخيل لاتعجبه طريقة لعب دي ليخت بدليل أنه لم يشركه أساسياً إلا في 4 مباريات فقط من بداية الموسم، وفضل عليه قلبي الدفاع أوباميكانو، وكيم مين جاي، إذ إنه يتهم دي ليخت بالبطء الشديد في بناء اللعب من الخلف، رغم أن هذا الأخير كان من اللاعبين المحبوبين عند ناجلسمان المدير الفني السابق.

أما النجوم الآخرون مثل ساني وموسيالا وجنابري، فإن مستقبلهم غير مضمون وموضع تكهنات ومحل شك، ويجري التفكير في بيع جنابري هذا الشتاء أو في الصيف القادم على أقصى تقدير، ما يضع مستقبل «البافاري» في خطر.