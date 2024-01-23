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الرياضة

«الإمارات» يواجه بنجاش في «فضية البولو»

«الإمارات» يواجه بنجاش في «فضية البولو»
23 يناير 2024 12:30

 
دبي (الاتحاد) 
تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية المحطة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024 «هانديكاب 20 جول»، حيث تقام يوم غد مباراتان، الأولى تجمع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، فيما تجمع المباراة الثانية فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور.
ويسعى الإمارات حامل اللقب للفوز، وعدم انتظار مفاجآت بنجاش الذي خسر ضربة البداية أمام الحبتور، بينما ذئاب دبي يبحث عن الفوز الأول على حساب الحبتور بعدما خسر ضربة البداية أمام الإمارات.

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