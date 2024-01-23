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الرياضة

«السيناريو الجنوني» يؤهل 5 منتخبات «دون أن تلعب»!

«السيناريو الجنوني» يؤهل 5 منتخبات «دون أن تلعب»!
23 يناير 2024 11:21

أبيدجان (أ ف ب)
ساهم السيناريو الجنوني لمبارتي موزمبيق مع غانا، والرأس الأخضرمع مصر، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في تأهل خمسة منتخبات إلى دور الـ16 دون أن تلعب.
فقد ضمنت منتخبات المغرب، غينيا، أنجولا، بوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي، لحصدها أربع نقاط حتى الآن.

 

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وينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست ،إضافة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى، وحلول كوت ديفوار المضيفة ثالثة بثلاث نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين، باتت النقاط الأربع تمهد طريق الأدوار الإقصائية كونها تضمن في أسوأ الأحوال التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).
وهذا الأمر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنجولا وبوركينا فاسو ومالي، التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا (مجموعة أولى)، الرأس الأخضر ومصر (ثانية)، والسنغال (ثالثة).
وكانت مصر متعادلة في الدقيقة الأخيرة مع الرأس الأخضر 1-1 عندما منحها مصطفى محمد هدف التقدم في الوقت القاتل (90+3)، بيد أن شباك الحارس محمد الشناوي اهتزت في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وفي الوقت نفسه، كانت غانا متقدمة بأريحية على موزمبيق بركلتي جزاء أندريه أيو، لكنها استقبلت هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل أيضاً 2-2، وتصدر الرأس الأخضر المجموعة بسبع نقاط، وحلّت مصر وصيفة رغم حصدها ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات، مقابل نقطتين لغانا التي حلّت ثالثة بفارق الأهداف عن موزمبيق.

مصر
غانا
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
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