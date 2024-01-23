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الرياضة

غنتوت يفوز على بهنسالي في «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت يفوز على بهنسالي في «دولية الإمارات للبولو»
23 يناير 2024 13:00

رضا سليم (دبي) 
دشن فريق غنتوت مشوار الدفاع عن لقب بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي بالفوز على فريق بهنسالي بنتيجة 10 مقابل 6 أهداف ونصف هدف، ليكون الفريق الثالث الذي يحقق الفوز بالجولة الأولى، بعد فوز أبوظبي على لامار وبن دري على «أيه إم»، وسجلت المباريات الثلاث 42 هدفاً في الجولة الأولى، فيما تقام الجولة الثانية يوم غد الخميس، حيث يلتقي أبوظبي مع فريق «أيه إم»، الذي يسعى للتعويض، فيما يلتقي غنتوت مع لامار، ويحتفظ خالد بن دري لاعب فريق بن دري بصدارة الهدافين بعد الجولة الأولى برصيد 7 أهداف. 
جاءت المواجهة مثيرة بتقدم بهنسالي في الشوط الأول 3-2، إلا أن غنتوت عاد في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف ورفع النتيجة إلى 6-3، وواصل تقدمه في الشوط الثالث بتسجيل 3 أهداف دون رد فعل من فريق بهنسالي الذي صام عن التهديف في شوطين متتاليين، وفي الشوط الأخير سجل غنتوت هدف فيما سجل بهنسالي 3 أهداف لتنتهي 10-6 بجانب نصف هدف فارق التصنيف. 
سجل أهداف غنتوت سيزار كريسبو 4 أهداف وأوسكار كولومبرس 3 أهداف، وسانتوس هدفين، وناصر الشامسي هدفاً، فيما سجل لفريق بهنسالي سانتو مارينا 3 أهداف، وتوماس ايرياتي هدفين، وارييل بونزي هدفاً، وأدار المباراة الطاقم الدولي المكون من بيتر رأيت، وماتياس، وجاسون ديكسون.

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نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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