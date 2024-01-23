«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية



معتصم عبدالله (دبي)

كسرت المعسكرات الداخلية، والبرامج المتنوعة لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، ملل التدريبات المستمرة، خلال فترة التوقف الحالية للمنافسة، والتي أعقبت نهاية «الجولة 12» في 24 ديسمبر الماضي، بالتزامن مع انطلاق منافسات «كأس آسيا 2023»، المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً، علاوة على مشاركة عدد من أجانب أندية دورينا في نهائيات كأس أفريقيا المقامة بدورها في كوت ديفوار.

واختار عدد من أندية دورينا إقامة معسكرات داخلية في مدن الإمارات المختلفة في التوقف الحالي، بالتزامن مع فعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم» التي تعد الأولى من نوعها، للترويج السياحي المشترك، بالتنسيق بين مختلف الهيئات والجهات المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة في كافة الإمارات، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في موسم الشتاء، لما يتيحه هذا الفصل من فرصة للتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة للدولة.

واستقبلت العين «دار الزين» بداية من يوم الاثنين معسكر الفريق الأول لنادي بني ياس، والذي يستمر لـ 10 أيام يخوض خلاله «السماوي» مجموعة من المباريات الودية بجانب التدريبات الصباحية والمسائية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب داركو ميلانيتش.



واختتم النصر في 15 يناير الجاري، معسكراً إعدادياً مماثلاً بالعين انطلق في 8 يناير، وخاض خلاله «الأزرق» ودية أولى تفوق فيها على «يونايتد سبورت» أحد أندية دوري الدرجة الأولى بنتيجة 5-0، ولاقت أجواء المعسكر الشتوي في «دار الزين» استحسان نجوم «العميد»، بعدما أكد المغربي عادل تعرابت قائد «الأزرق» على الفوائد الفنية المتعددة لمعسكر العين.

وقال تعرابت: «الأجواء الإيجابية في معسكر العين ساعدتنا بشكل كبير على أداء تدريبات بمستوى عالٍ من التركيز، بمعدل حصتين تدريبيتين يومياً، واستمتعنا كثيراً بوقتنا، علاوة على أداء ودية أولى، وهدفنا الاستعداد بشكل جيد من أجل إسعاد جماهير الفريق في المباريات المقبلة مع استئناف مشوار الدوري».

في المقابل، توجه حمدان الكمالي مدافع «العميد» بالشكر إلى إدارة نادي العين على التعاون الكبير خلال فترة «المعسكر الشتوي» للنصر في «دار الزين»، متمنياً التوفيق للزعيم في مشواره القاري في «دوري أبطال آسيا».



وعلى غرار خطوة النصر، اختارت إدارة فريق نادي عجمان «الساحل الشرقي» لإقامة معسكرها الشتوي بالفجيرة، وخاض «البرتقالي» خلال المعسكر أول تجربة ودية أمام مضيفه اتحاد كلباء على ملعب الأخير انتهت بفوز عجمان 2-1، وشهدت التجربة الظهور الأول لأجانب البرتقالي ميلوش ودودو المنتقلين حديثاً لصفوف النادي.

في المقابل، سعى الجهاز الفني لفريق نادي شباب الأهلي إلى كسر جمود تدريبات الملعب، من خلال حصص رفع معدلات اللياقة البدنية على شاطئ الممزر بدبي وسط أجواء رائعة في ظل ظروف الطقس المواتية حالياً في أغلب مدن الإمارات.

وبعيداً عن أجواء التدريبات وملاعب المباريات الودية، نفذت إدارة الجزيرة بمشاركة لاعبي الفريق الأول زيارات متنوعة لمدارس العاصمة أبوظبي في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية، وتضمن برنامج زيارات المدارس لقاءات مع الطلاب والتقاط للصور التذكارية، وشملت جولة نجوم «فخر أبوظبي» مدارس «الياسات الخاصة، آسبن هايتس البريطانية، جرن يافور، أبوظبي الأسترالية، انترناشونال كوميونتي، والمدرسة البريطانية الخبيرات».

من جهتهم، زار لاعبو الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء «السوق التراثي» بالمدينة، والذي جرى افتتاحه مؤخراً بمنطقة القلعة على جانبي طريق الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، ضمن المشاريع التطويرية في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.



وتضمن «السوق التراثي» عدداً من المطاعم والمقاهي الشعبية، وغيرها من المحلات التجارية، ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء قلب مدينة كلباء القديم بالتجديد الحضري للمنطقة، مع الحفاظ على العراقة والأصالة والتصاميم والعناصر المعمارية التراثية، ومواد البناء التقليدية لتحاكي النمط المعماري القديم للمنطقة بهدف المحافظة على التراث، وربط الجيل الجديد بماضيهم وتراثهم وتعزيز الترابط الاجتماعي والانتماء للمنطقة.

من ناحية أخرى، أقامت إدارة نادي الوحدة لكرة القدم لقاءً ودياً جمع أبرز نجوم «العنابي» القدامى على استاد آل نهيان، وذلك على هامش بطولة الوحدة الودية، والتي تدخل ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين».