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الرياضة

بالتعليمات.. هكذا فاز إنتر بـ «السوبر الإيطالي»

بالتعليمات.. هكذا فاز إنتر بـ «السوبر الإيطالي»
23 يناير 2024 12:10

 

الرياض (د ب أ)
كشف سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنتر ميلان، أن تطبيق التعليمات الفنية، والتزام اللاعبين الأساسيين والبدلاء بتطبيق الأدوار المطلوبة منهم، ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم. وحصل إنتر على كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على نابولي، بنهائي المسابقة، التي أقيمت منافساتها بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إنزاجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، إلى أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، واصل تقديم أفضل المستويات ليقود إنتر للتتويج باللقب. وشدد المدرب الإيطالي على أن الجماهير التي ساندت إنتر من المملكة العربية السعودية كانت نقطة التحول في المباراة خلال مواجهة نابولي، الذي كان ندا قويا في المواجهة، ليلعب دوراً بارزاً في الحصول على البطولة.
من جانبه، أوضح الهولندي ستيفان دي فري، لاعب إنتر، أن تحضير المنافس لهذه المواجهة، جعل مهمة الفريق صعبة في تسجيل هدفٍ مبكر، خاصةً في ظل إغلاق المساحات. أكد دي فري أن عدم حصول اللاعبين على وقتٍ كافٍ للراحة بعد مباراة الدور قبل النهائي، ضاعف من صعوبة المواجهة أيضا، مبدياً سعادته بالمكانة التي وصل إليها مارتينيز، الذي بات عنصراً أساسياً داخل الملعب وخارجه.
ولعب مارتينيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وحافظ إنتر على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين، ليؤكد سطوته على المسابقة، ويحقق اللقب 3 مرات متتالية، ليصبح الفريق الثاني الذي يحقق هذا الإنجاز بعد ميلان، الذي نجح في ذلك أعوام 1992 و1993 و1994

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