نجاح باهر لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج بمشاركة 412 لاعباً

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات كبيرة منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على مدار 3 أيام في فيستفال دبي أرينا، بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً، ضمن أجندة فعاليات الاتحاد ومسابقاته الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة وتسخير جميع الإمكانيات لها، لتعزيز حضورها في كافة المحافل القارية والدولية.

شهد ختام منافسات البطولة وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وكارلوس رامجانالي، الرئيس التنفيذي للواكو برو، ومحمد الزروق رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج، بجانب عمر الحاي المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وطارق المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، بجانب وفد الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج (الواكو).

أسفرت نتائج اليوم الختامي عن صدارة نادي تايجر كيك بوكسينج لمنافسات (كي 1) برصيد 6 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات، وحل بعده جيمنيشن أبوظبي برصيد 4 ذهبيات، فيما جاء ثالثاً أبوظبي مواي تاي برصيد 3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، في حين تصدر منافسات (البوينت فايت) التي أقيمت للمرة الأولى على مستوى الإمارات، الخليج برصيد 7 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، وجاء جيمنيشن ثانياً برصيد 5 ذهبيات و3 فضيات

وبرونزية، فيما وقف بالمرتبة الثالثة تايجر كيك بوكسينج برصيد 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.

وتصدر الترتيب العام في ختام البطولة تايجر كيك بوكسينج برصيد 10 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات، ووقف ثانياً جيمنيشن أبوظبي بواقع 9 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، وحل ثالثاً الخليج بمجموع 8 ذهبيات و8 فضيات و3 برونزيات.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً مميز من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين، وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات وحتى 19 عاماً.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالنجاحات المهمة والمكتسبات الكبيرة التي حققتها بطولة الإمارات للكيك بوكسينج في ظل مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة و40 نادياً، وتؤكد حجم المشاركة قيمة البطولة ومكانة قاعدة اللعبة في مجتمع الإمارات ومدى أهمية تنظيم البطولات لهذه الشريحة المهمة التي تطمح للتنافس واكتساب التجارب وتقديم أفضل المستويات».

أضاف: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان ونثمن غالياً الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة الاتحاد وقيادته لأعلى المراتب العالمية، كما نؤكد أن الاتحاد حريص على تطوير رياضة الكيك بوكسينج، وتمثل هذه البطولة للناشئين والشباب خير محطة لنشر ثقافة اللعبة وتعزيز تفاعل اللاعبين بالمسابقات المعتمدة، وانعكاسها المباشر على خطط اكتشاف المواهب الواعدة للمنتخبات الوطنية، تمهيداً للبطولة العالمية التي ستقام في العام المقبل، متوجهاً بالتهنئة لجميع الأبطال والمتوجين بالميداليات المتنوعة، كما نشيد بالمستوى الفني والحضور الجماهيري الذي أثرى البطولة».

من جانبه، قال كارلوس رامجانالي، الرئيس التنفيذي للواكو برو: «تابعنا على مدار 3 أيام منافسات قوية ومستويات كبيرة خلال بطولة الإمارات للكيك بوكسينج التي أقيمت بتنظيم مميز وأجواء رائعة وحضور جماهيري كبير، كما نشيد بجهود الاتحاد ودوره في دعم فرص تطوير الكيك بوكسينج على الصعيدين المحلي والدولي، معبراً عن إعجابه الكبير بالقاعدة المميزة للكيك بوكسينج في الإمارات ومستوى المشاركة الرائع».

في المقابل أعرب روميو ديسا، المدير الفني للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج (الواكو) عن شكره وتقديره لاتحاد الإمارات على التنظيم المميز والجهود الرائعة، مؤكداً أن البطولة تمثل خير محطة ترويجية لبطولة العالم التي ستقام في الإمارات العام المقبل.